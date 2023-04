https://sputniknews.lat/20230425/el-jefe-de-migracion-de-mexico-es-imputado-penalmente-por-la-muerte-de-40-migrantes-1138634165.html

El jefe de migración de México es imputado penalmente por la muerte de 40 migrantes

Este 25 de abril se realizó la audiencia en la que, por primera vez, se presentó a declarar el máximo jefe de la autoridad migratoria mexicana por el fallecimiento masivo de migrantes, ocurrido el pasado 27 de marzo. La mayoría de las personas que murieron o que resultaron lesionadas provenía de Centroamérica. El juez federal Víctor Mario Hernández Calderón imputó formalmente al titular del Instituto Nacional de Migración (INM) por ejercicio indebido del servicio público, con base en las acusaciones vertidas en la causa penal 237/2023.El aún funcionario público se reservó su derecho a declarar y no quiso dar ningún comentario a los medios de comunicación que acudieron a cubrir su audiencia.Según la acusación formulada por el Ministerio Público, Francisco Garduño incurrió en el delito imputado al no salvaguardar a las personas migrantes refugiadas en uno de sus albergues y al no cumplir con los reglamentos que marca el propio INM relacionados con la seguridad.Asimismo, se le hace responsable de los daños registrados en el albergue, mismos que están valuados en casi 2.000.000 de pesos (100.000 dólares).Además de Garduño Yáñez, otros ochos funcionarios del INM enfrentan cargos penales por la muerte de los migrantes, entre ellos, cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad, un migrante acusado de iniciar el incendio y el encargado de Migración en Chihuahua, Salvador González.La noche del pasado 26 de marzo, el módulo migratorio de Ciudad Juárez ardió en llamas, dejando decenas de migrantes muertos y lesionados.De acuerdo con las autoridades mexicanas, fueron los mismos migrantes quienes iniciaron el incendio al quemar un colchón en forma de protesta por su detención.Horas después de la tragedia, se dio a conocer un video en donde se observa a trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) y de seguridad privada salir del módulo y dejar a su suerte a las decenas de migrantes detenidos.El hecho fue catalogado por el Gobierno de México como un homicidio doloso.

