Familiar de migrante guatemalteco fallecido en México: "Santiago viajó en busca del sueño americano"

"Su finalidad era sacar adelante a su familia. Se fue por el desempleo en que se encuentra en Guatemala, por eso viajó en busca del sueño americano", indicó su tío Medardo Rax Tzul, en entrevista para Sputnik.Caal Tzul, quien solo tenía 24 años, nació en el departamento de Alta Verapaz, al norte del territorio guatemalteco, en el seno de una familia dedicada a la agricultura.Era padre de una niña de aproximadamente 4 años y, antes de viajar a México, fue guardia de seguridad en la capital de Guatemala"Las autoridades deben actuar como tal"Medardo Rax Tzul pidió al Gobierno e instituciones mexicanas que atiendan de manera respetuosa a las personas migrantes."Yo les sugiero a las autoridades mexicanas que actúen como tal. Vi por las noticias que no [laboraban de esa manera], sino que se salieron de sus deberes. Es lo que estoy viendo. Aún falta esperar con ellos que sean buenas autoridades, más que todo. Es cierto que nuestros paisanos llegan ahí. Sabemos que no son sus tierras, pero ellos también deberían poner las partes como autoridades y dar la mejor atención a los migrantes que se encuentran por ahí", comentó.El tío de Santiago señaló que, con el fin de reconocer el cuerpo y repatriarlo, viajaron a México tanto el papá del joven como el alcalde de Alta Verapaz, Leonel Arturo Chacón Barrios.Lo que se conoce hasta el momentoLa titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Rosa Icela Rodríguez, indicó el 30 de marzo que hay ocho presuntos responsables de los hechos ocurridos el 27 de marzo en Ciudad Juárez: dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de una empresa de seguridad privada.Según la versión dada por las autoridades federales, el incendio que consumió el lugar comenzó luego de que los migrantes quemaran un colchón como protesta contra su detención. Este incidente dejó un saldo de 39 personas muertas, quienes eran originarias de países como Guatemala, Venezuela, El Salvador, Ecuador y Colombia. El 28 de marzo se reveló un video en donde se observa que, tras presentarse las llamas, personal de INM sale del lugar sin liberar a los detenidos.Ante este evento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se protegería a nadie por el incendio en el módulo migratorio."Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. Que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen, de manera específica, las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia", puntualizó.

