Revolcón diplomático a Ucrania

Revolcón diplomático a Ucrania

En tela de juicio. Es donde ubicó el embajador de China en Francia, Lu Shaye, las soberanías de antiguas repúblicas soviéticas, en una entrevista que le... 25.04.2023

Revolcón diplomático a Ucrania Revolcón diplomático a Ucrania

El punto sobre las íesMuchas veces las casualidades no existen, y mucho menos si tenemos en cuenta lo delicadas que pueden a llegar a ser las relaciones diplomáticas. Por supuesto que esto no quita que muchas veces esa diplomacia que entra por la puerta, se escape por la ventana, tal como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos en la diplomacia occidental, y los ejemplos sobran: basta con citar los casos de Alemania, o del jefe de la 'diplomacia' europea, Josep Borrell.La arrogancia y prepotencia de los 'diplomáticos' occidentales a veces quedan desencajadas cuando les dan un baño de realidad, o simplemente, les dan un 'repaso' de historia. Es lo que ha ocurrido.Y es que cuando el periodista francés Darius Rochebin de la cadena LCI preguntó a Lu Shaye si cree que Crimea forma parte de Ucrania, aludiendo a las reclamaciones de Kiev sobre este territorio que se reunifió a Rusia en 2014 mediante referéndum, Lu respondió: "Depende de cómo perciba este problema. Crimea originalmente era parte de Rusia, ¿verdad? Fue [el líder soviético Nikita] Jruschov quien entregó Crimea a Ucrania en la era de la Unión Soviética".Esto provocó la reacción del periodista francés, quien se mostró insistente en la cuestión y desde la perspectiva occidental, le dijo: "Pero según el derecho internacional, ya sabe, es Ucrania". A esto, Lu respondió con una lección de historia contundente: "En el derecho internacional, estos países de la antigua Unión Soviética no tienen estatus, cómo decirlo..., efectivo en el derecho internacional, porque no existe un acuerdo internacional para concretar su estatus como países soberanos".¿Ignorancia o falsedad?Entonces llegaron las reacciones: las de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania exrepúblicas soviéticas, que expresaron su indignación por las palabras de Lu Shaye. Pero también reaccionó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, ante el requerimiento de Reuters, quien expresó su "plena solidaridad" con los países en cuestión. "Sobre Ucrania específicamente, fue reconocida internacionalmente dentro de [sus] fronteras, incluyendo Crimea, en 1991 por toda la comunidad internacional, incluida China", al subrayar que Pekín debe aclarar si las palabras del embajador reflejan la postura oficial.En este punto parece que el diplomático francés, o bien flaquea en conocimientos, o bien hace comentarios absolutamente falsos a sabiendas. Y es que, ya que menciona el año 1991 para enfatizar sus dichos, una persona de su posición debería saber que el 20 de enero de 1991, en la provincia de Crimea de la República Socialista Soviética de Ucrania se celebró un referéndum sobre la restitución de la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea. Resultado: el 81,37% de los crimeos votaron a favor de volver a ser una república autónoma y dejar de ser un óblast.Pero, atención: aquí viene el dato que el funcionario francés, y las autoridades occidentales en general, prefieren barrer bajo la alfombra, como si nunca hubiera existido: El 4 de septiembre de 1991, el Soviet Supremo de la Autonomía de Crimea en una sesión extraordinaria aprobó la Declaración sobre la Soberanía de la República. En el referendo celebrado el 1 de diciembre de 1991, el 54% de los habitantes de Crimea apoyaron la independencia de Ucrania."El principio de autodeterminación siempre ha sido un arma política que se utiliza cuando interesa. Es decir, cuando interesa que Kósovo se separe de Serbia, pues entonces admite el principio de autodeterminación, incluso de va a la guerra: EEUU fue a la guerra contra Serbia en defensa de este supuesto principio de autodeterminación. Pero en cambio cuando este principio de autodeterminación cuando lo realizan los habitantes de Crimea, entonces, no vale" ironiza Josep Alsina, director de Nihil Obstat, revista de historia, metapolítica y filosofía, y director de la revista La Emboscadura.También reaccionó el embajador de Ucrania en Francia, Vadim Omelchenko: afirmó que las palabras de Lu Shaye muestran "problemas evidentes en geografía" o "tales declaraciones no concuerdan con la postura de la capital [china] 'sobre esfuerzos para restablecer la paz en Ucrania basándose en el derecho internacional y objetivos y principios de la Carta de la ONU'".No hay certezas por los motivos que se queja tanto la diplomacia ucraniana de las palabras del diplomático chino, y le endilgan "problemas evidentes en geografía". Tal vez tampoco prefiera este diplomático ucraniano recordar que a principios de este mes de abril el presidente del Comité de Política Exterior de la Rada Suprema de Ucrania, Alexánder Merezhko, lanzó un tuit envenenado contra Pekín: "China no tiene reclamo legal sobre Taiwán. El Partido Comunista de China sigue llorando que Taiwán le pertenece. Pero esto es un engaño comunista basado en la negación y una agenda política profundamente desacreditada y difunta".Respecto a las reacciones, tanto de Francia, como de Ucrania y los países bálticos sobre las palabras del embajador de China en Francia, Alsina expresa: "Claro, esta gente se acuerda de lo que le interesa, cuando les interesa. Todo esto parte de esta gran falsedad, hablar de un derecho internacional como algo metafísico y negando una realidad que es que cualquier derecho, para hacerse efectivo hace falta una fuerza".

