La sonda japonesa Hakuto-R probablemente realizó un aterrizaje brusco sobre la Luna

La sonda japonesa Hakuto-R probablemente realizó un aterrizaje brusco sobre la Luna

TOKIO (Sputnik) — La sonda Hakuto-R de la empresa japonesa ispace probablemente realizó un aterrizaje brusco sobre la superficie de la Luna con la pérdida... 26.04.2023

"Después de la maniobra de alunizaje a la hora programada, no se recibió ningún dato que evidenciara que el módulo tocó la superficie lunar. Los ingenieros de ispace controlaban el nivel del combustible del motor a la medida que iba consumiéndose, luego la velocidad del módulo aumentó bruscamente y se perdió el contacto. Partiendo de esa información se concluyó que había una alta probabilidad de que el módulo realizó un descenso brusco sobre la Luna", informó ispace. El módulo de la misión Hakuto-R debía posarse sobre la Luna en la madrugada del miércoles 26 de abril, a la 1.40 hora de Japón (16.40 GMT del martes 25). Hacia la 8.00 hora de Japón se perdió el contacto entre el Centro de Control de Vuelo y el módulo, aunque debía haber contacto incluso después del alunizaje. Finalmente se constató que la novena fase de la misión ya no tendría éxito. La compañía ispace planea recoger todos los datos del vuelo "con el objetivo de perfeccionar la preparación tecnológica para la segunda misión en 2024 y la tercera en 2025". Por su parte, el experto ruso Iván Moiséev, director del Instituto de la Política Espacial, destacó que las misiones de alunizaje de sondas espaciales son sumamente complicadas y muy pocas veces se logran en el primer intento, por lo cual el revés de Japón no se diferencia en nada de la experiencia de alunizaje de otros países."La Unión Soviética logró alunizar una sonda en el decimosegundo o quinceno intento, según cómo contabilizarlo. La sonda Luna-9 alunizó en 1966. Pero la que tuvo suerte fue China, que lo logró en el primer intento. Después intentaron alunizar sus aparatos la India e Israel, pero fracasaron. En este caso, Japón no se diferencia en nada de los demás", subrayó Moiséev.Según recordó, los primeros intentos de alunizaje se emprendieron a principios de la era espacial. En aquel entonces EEUU lanzó varias sondas intentando alunizarlas 'suavemente', pero fracasó. Lo consiguió solo después de que la Unión Soviética alunizara su sonda Luna-9.Si el alunizaje del módulo Hakuto-R resultara exitoso, Japón sería el cuarto país del mundo que logró aterrizar un aparato espacial en la Luna. Hasta el presente consiguieron hacerlo solamente la Unión Soviética, EEUU y China. Los aparatos de la India e Israel se estrellaron en 2019 al intentar descender sobre la Luna.

