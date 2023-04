https://sputniknews.lat/20230426/las-acciones-de-first-republic-bank-se-desploman-en-wall-street-1138646975.html

Las acciones del banco estadounidense First Republic Bank (FRC), con sede en San Francisco, se desplomaron este 25 de abril en la Bolsa de Valores de Nueva... 26.04.2023, Sputnik Mundo

La caída tuvo lugar de que el banco publicara un informe sobre su desempeño en el primer trimestre del año, en el que reportó una caída de hasta 58% en los depósitos de sus clientes en un trimestre, es decir, 102.000 millones de dólaresEl desplome de esta institución financiera sucede luego del colapso de otros bancos, como el Silicon Valley Bank (SBV) y el Signature Bank en marzo pasado. Estos hechos han provocado que expertos financieros de varias partes del mundo pronostiquen una posible crisis bancaria en Estados Unidos.El consejero delegado de First Republic, Mike Roffler, no quiso responder los cuestionamientos de los analistas, lo cual ha avivado las preocupaciones cuando los problemas bancarios en el país norteamericano parecían controlados. "Al 9 de marzo de 2023, los depósitos totales fueron de $173.500 millones, un 1,7 % menos que al cierre de 2022. El 10 de marzo de 2023, luego del cierre público de un gran banco regional, First Republic comenzó a experimentar salidas de depósitos sin precedentes", precisó.De acuerdo con la institución bancaria, el 16 de marzo de 2023 recibió depósitos por un total de 30.000 millones de un grupo de los bancos más grandes de Estados Unidos, lo que le permitió estabilizar sus finanzas.El 10 de marzo, los reguladores del estado de California cerraron Silicon Valley Bank (SVB), uno de los 20 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos. Esta fue la mayor quiebra bancaria del país norteamericano desde la crisis financiera de 2008.Todos los depósitos asegurados se transfirieron del SVB a una estructura separada, el Seguro de Depósitos del Banco Nacional de Santa Clara. Además, las autoridades cerraron New York Signature Bank debido a riesgos sistémicos, y también se anunció el cierre del banco Silvergate, enfocado en las criptomonedas.

