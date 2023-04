"Pálido, angustiado y sin plan": esta fue la reacción de Boris Johnson cuando triunfó el Brexit

https://sputniknews.lat/20230426/palido-angustiado-y-sin-plan-esta-fue-la-reaccion-de-boris-johnson-cuando-triunfo-el-brexit-1138636340.html

El exprimer ministro británico Boris Johnson (2019-2022) no contaba con un plan a desarrollar cuando triunfó el Brexit, de acuerdo con el libro 'Johnson at 10... 26.04.2023, Sputnik Mundo

El político conservador, quien fue una de las caras protagónicas en el proceso de separación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), no tenía una estrategia para sobrellevar las consecuencias de este movimiento, de acuerdo con el adelanto del texto, publicado por el periódico británico The Times. En esa época (2016), quien encabezaba el Gobierno británico era David Cameron (2010-2016)."A Johnson le resultaba difícil pensar con claridad. Había estado despierto toda la noche viendo la televisión en su casa de Islington. Solo hacia el amanecer se dio cuenta de que la opción que avalaba el Brexit realmente ganaría. Desapareció a la cama durante 20 minutos, pero regresó y caminó con una camiseta de fútbol brasileña y pantalones cortos mal ajustados (...). '¿Qué demonios está pasando?', seguía diciendo. Entonces una punzada de culpa lo golpeó cuando vio fotos de Samantha [Cameron, esposa del ex primer ministro] en la televisión luciendo completamente angustiada. 'Oh, Dios mío. Mira a Sam. Dios. Pobre Sam'", se lee en el adelanto.Según la publicación, Boris Johnson caminaba "pálido y angustiado" por su casa cuando se enteró de que la mayoría de los ciudadanos británicos había votado a favor de que el Reino Unido se saliera del bloque europeo. Su papel en el BrexitJohnson fue uno de los líderes de la campaña a favor de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Debido a su personalidad extravagante y su poder político, comenzó a posicionarse dentro de la agenda mediática nacional e internacional.Se convirtió en primer ministro de Reino Unido en 2019, tras la renuncia de Theresa May luego de que no pudiese ejecutar los planes para concretar el Brexit.Ese mismo año, Johnson alcanzó un acuerdo con el bloque europeo y la salida de Reino Unido se concretó el 31 de enero de 2020. El país fue miembro de la UE durante 47 años."Vamos a finalizar el Brexit a tiempo, antes del 31 de enero, sin condiciones, sin peros, sin tal vez, dejando a la Unión Europea como un solo Reino Unido. Recuperar el control de nuestra ley (...), dinero, nuestro comercio, el sistema de inmigración. Cumplir con todo el mandato democrático del pueblo", afirmó el político en aquel momento. Así fue la relación entre el Reino Unido y BruselasEl Reino Unido se adhirió a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1973. Tras firmar en 1992 el Tratado de Maastricht, formó parte de la Unión Europea.En 2011, en medio de la crisis económica, se acentuó entre los británicos el descontento con la estancia en ese bloque. El diputado conservador David Nuttall planteó convocar un referendo sobre la participación del Reino Unido en la comunidad. La petición fue firmada por más de 100.000 personas. Sin embargo, el 25 de octubre de 2011, los miembros del Parlamento se pronunciaron por mayoría absoluta (483 votos de los 650) en contra de la celebración del mismo.Cuatro años más tarde, el 10 de noviembre de 2015, el entonces primer ministro británico, David Cameron, del Partido Conservador, anunció el comienzo oficial de la campaña por modificar las condiciones de la participación del Reino Unido en la UE.El 23 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un referendo sobre la salida de la UE, proceso político conocido como Brexit. El 52% de los británicos votó a favor de la salida y 48% se pronunció en contra.

