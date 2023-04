https://sputniknews.lat/20230427/biden-for-president-es-un-tipo-que-se-queda-sin-bateria-da-una-imagen-lamentable-1138681150.html

Biden 'for president': "Es un tipo que se queda 'sin batería', da una imagen lamentable"

Biden 'for president': "Es un tipo que se queda 'sin batería', da una imagen lamentable"

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado de forma oficial que pretende presentarse a la reelección el próximo año. Las reacciones fueron inmediatas en el... 27.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-27T06:00+0000

2023-04-27T06:00+0000

2023-04-27T06:00+0000

qué pasa

joe biden

eeuu

kamala harris

reelección

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1a/1138680994_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_1eb0a43a93c4a9eab006811fa19822ed.jpg

Biden 'for president': "Es un tipo que se queda 'sin batería', da una imagen lamentable" Biden 'for president': "Es un tipo que se queda 'sin batería', da una imagen lamentable"

'Habemus precandidatus' demócrata"Cuando me postulé a presidente hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de EEUU, y todavía seguimos en ella. La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos derechos. Sé cómo quiero que sea la respuesta, y creo que ustedes también. No es el momento de ser complacientes. Es por eso que me presento a la reelección", declaró Biden en su video de campaña al anunciar su decisión. Su compañera de fórmula: la vicepresidenta Kamala Harris.Y enfatizó: "Vamos a terminar este trabajo". Con sólo escuchar esas palabras saliendo de la boca de Biden, considerando las políticas exteriores de la Casa Blanca que están resultando absolutamente peligrosas para muchos países y regiones del mundo, bien haría que a muchos les asaltaran los temores, sobre todo entre sus propios aliados.Pero las políticas internas de Biden también provocan ansiedad en los estadounidenses, y así lo ha demostrado el Partido Republicano y que plasmó la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, en una declaración:"Biden está tan desconectado de la realidad que después de crear crisis tras crisis piensa que merece otros cuatro años. Si los votantes le permiten 'terminar el trabajo' la inflación continuará disparándose, las tasas de criminalidad aumentarán, más fentanilo cruzará nuestras fronteras abiertas, los niños seguirán quedándose atrás y las familias estadounidenses estarán peor. […] Los republicanos están unidos para vencer a Biden y los estadounidenses están contando los días para enviar a Biden a empacar", dice la declaración.Pero hubo más reacciones al anuncio de Biden. Según informa FoxNews, el congresista republicano Ronny Jackson, quien se desempeñó como médico de los expresidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, volvió a solicitar que Biden se someta a una prueba cognitiva o, en su defecto, renuncie "inmediatamente" y retire su candidatura para las elecciones del próximo año.Quien está absolutamente en desacuerdo con esto es la primera dama, Jill Biden, quien el pasado mes de marzo quitó hierro a las preocupaciones sobre las capacidades cognitivas de su marido debido a su edad, rechazando la propuesta de que se realicen chequeos de aptitud mental para los políticos mayores de 75 años. "Es ridículo. Ni siquiera discutiríamos algo así", respondió Jill Biden a la CNN respecto a la propuesta de la precandidata republicana para las elecciones de 2024 Nikki Haley.Lo más irónico respecto a los dichos de Jill Biden es que en 1972, Joe Biden, entonces de 29 años y concejal local de Delaware, competía contra el entonces senador republicano Cale Boggs, de 63 años, exgobernador de dos mandatos y senador principal del estado. "Cale no quiere postularse, ha perdido ese viejo brillo en los ojos que solía tener", dijo Biden usó la edad de su oponente en su contra de una manera tan explícita que un reportero local denominó su enfoque, "Querido papá".Hasta que las velas ardan: 'Highlander' Biden quiere ser presidente hasta los 86 añosLa realidad es que una serie de hechos generan preocupación por los posibles problemas cognitivos del presidente Biden. Por ejemplo, el pasado mes de marzo en un evento celebrado en la Casa Blanca en su primera declaración pública después del tiroteo ocurrido en una escuela de Nashville, que se cobró la vida de seis personas, dijo el presidente: "Mi nombre es Joe Biden. Soy el esposo de la Dra. Jill Biden. Como el helado de Jeni, con virutas de chocolate. Bajé porque escuché que había helado con virutas de chocolate. Por cierto, arriba tengo una nevera llena. ¿Creen que estoy bromeando? No".Mientras, el pasado 10 de marzo, en un discurso en la ciudad de Filadelfia para promover su plan presupuestario anual, Biden comenzó a hablar sobre la contienda electoral de 2020, momento en el que se enfrentó contra su predecesor para acceder al puesto que actualmente desempeña. "Me estaba postulando para el cargo en ese momento, pero todos recordarán que tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente", dijo al referirse a Donald Trump.Y esa misma semana de marzo, en un discurso ante la Asociación Internacional de Bomberos en Washington, el inquilino de la Casa Blanca se quedó en silencio unos instantes cuando habló sobre el cuadro de salud que le describió su equipo médico. "Me diagnosticaron que tenía un... de todos modos, tuvieron que quitarme la parte superior de la cabeza un par de veces para ver si tenía cerebro", dijo, algo que sus feligreses calificaron como una 'broma'."A Joe Biden lo sacas y es un tipo que se queda 'sin batería' en el medio de un escenario: va saliendo y se queda parado, congelado, o que de repente tira el micrófono y se va, saluda a gente que no está ahí, a lo mejor para el sí, pero para el resto no. Es decir, da una imagen absolutamente lamentable de demencia, de debilidad, de no saber ni dónde está. Y Kamala Harris da una imagen de que no tiene ni la menor idea de qué va su cargo, es decir, que puede estar ella, o puede estar cualquier otro, que no pasa nada", observa al respecto el analista internacional Enrique Refoyo.Y entre el anuncio de de Biden a la reelección y las reacciones que ha generado, hay algo que no se puede pasar por alto: el New York Post, que investigó los registros de visitantes de la Casa Blanca actualizados recientemente, informa que Alexander Soros —uno de los hijos del magnate George Soros— se ha convertido en todo un 'embajador de facto' de la Casa Blanca, al realizar al menos 14 visitas en nombre de su padre desde que Biden asumió el cargo.Sólo en 2022, Alexander, de 37 años, consiguió al menos 12 reuniones con funcionarios de la Casa Blanca, y en 2021 participó en otras dos reuniones. Los encuentros registrados más recientes incluyen uno del 1 de diciembre de 2022 con Nina Srivastava, asesora del entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain. Esta funcionaria trabajó en la campaña presidencial de Biden.¿Se puede sospechar que George Soros tiene especial interés en la reelección de Biden como presidente, y, por tanto, tiene especial incidencia en el anuncio de que se presentará a la reelección? ¿O tal vez será que Biden se vuelve a postular porque quiere celebrar la boda de algún otro familiar en la Casa Blanca, tal como hizo su nieta Naomi Biden en noviembre del año pasado?

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

joe biden, eeuu, kamala harris, reelección, аудио