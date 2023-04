https://sputniknews.lat/20230427/pena-nieto-esta-otra-vez-bajo-presion-estas-son-todas-las-acusaciones-en-su-contra-1138735914.html

Peña Nieto, otra vez bajo presión: estas son todas las acusaciones en su contra

Peña Nieto, otra vez bajo presión: estas son todas las acusaciones en su contra

27.04.2023

El caso en Andorra y Juan ColladoA más de cuatro años de haber salido del poder, el exmandatario mexicano, emergido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra de nuevo en ojo del huracán, luego de que el diario español El País publicara que, con base en un reporte confidencial de la Policía de Andorra, Peña Nieto está sujeto a una investigación por hacer un presunto uso de aviones pertenecientes al abogado mexicano Juan Collado, quien está preso en una prisión de la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según reportó el medio, Collado es dueño de dos aeronaves, un Cessna Citation 650 y un Bombardier Challenger 601, mismas que adquirió con un préstamo de 5,2 millones de dólares. El crédito, detalla la nota, es parte de un entramado financiero con origen en Banca Privada d’Andorra (BPA), al cual, entre 2006 y 2015, el litigante movió alrededor de 110 millones de dólares. Con esta supuesta red financiera, Collado habría adquirido viviendas en Miami y en Madrid. Las autoridades de Andorra solicitaron a Estados Unidos indagar los vuelos que hizo el expresidente de México en las aeronaves de quien fuera su abogado, de acuerdo con El País. Peña Nieto aceptó haber hecho uso de los aviones en cuestión. Según el exmandatario, en estos aviones voló a Miami, Madrid y Minnesota, a donde trasladó a una de sus hijas para que fuera atendida tras un fuerte accidente. A pesar de que el medio español señaló que Collado pagó el tratamiento de la familiar del expresidente, Peña Nieto negó esta versión. Peña Nieto, quien se fue a radicar a España tras dejar de la Presidencia de México en 2018, aseguró que Collado nunca ha sido su litigante. "No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo", respondió el ex jefe de Estado. Al respecto, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, indicó que al menos en esa instancia no se tiene conocimiento de alguna investigación del Gobierno de Andorra en contra del expresidente.El caso Odebrecht y Emilio Lozoya Este 27 de abril, el equipo legal de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), procesado por diversos actos corrupción, pidió ante los medios de comunicación locales la extradición de Enrique Peña Nieto, a quien acusan de haber sido cómplice de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a diversos funcionarios del Gobierno de México. Estas declaraciones se dieron tras una audiencia donde la defensa de Emilio Lozoya y el Gobierno de México alcanzaron un acuerdo reparatorio por la compra con sobreprecio de la planta productora de fertilizantes Agronitrogenados, por lo que el exfuncionario de la industria energética mexicana deberá pagar a las arcas públicas 10,7 millones de dólares.En 2016, durante el mandato de Peña Nieto, se destapó el escándalo Odebrecht, empresa brasileña que sobornó a funcionarios de diversos países para obtener contratos de obras públicas. Según los abogados de Lozoya, Peña Nieto estuvo al tanto de los sobornos de la empresa, por lo que debería ser procesado por corrupción y otros delitos. Lozoya es "testigo colaborador" en el caso Odebrecht, y realizó acusaciones en el proceso contra el gabinete de Peña Nieto, en un caso que ha llevado a la cárcel a un senador de la principal fuerza opositora de México, el Partido Acción Nacional (PAN). Más acusaciones en MéxicoEn agosto de 2022, la Fiscalía General de la República de México (FGR) dio a conocer que está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique Peña Nieto. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. Con base en denuncias presentadas, agregó la FGR, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. Además, también existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Aunque la FGR no hace mención del caso Odebrecht, sí menciona que la causa en la que está involucrada OHL son delitos de electorales y patrimoniales, por lo que es necesario destacar que Emilio Lozoya, antes de ser director de Pemex, fue funcionario de OHL. Lozoya, quien fue parte de gabinete de Peña, afirmó que parte de los sobornos de Odebrecht fueron destinados a la campaña electoral de 2012 en la que el expresidente salió triunfante, por encima de Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario de México.

