EEUU podría tener concesiones con Venezuela para aliviar las sanciones contra el petróleo

EEUU podría tener concesiones con Venezuela para aliviar las sanciones contra el petróleo

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos estaría dispuesto a tener concesiones con Venezuela para aliviar las sanciones al sector petrolero del país, indicó este... 28.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-28T21:45+0000

2023-04-28T21:45+0000

2023-04-28T22:05+0000

internacional

venezuela

eeuu

joe biden

nicolás maduro

colombia

washington

chevron

petróleos de venezuela (pdvsa)

carlos vecchio

"La delegación estadounidense de alto nivel en Bogotá sugiere que Estados Unidos está preparado para hacer concesiones, pero si [el presidente Nicolás] Maduro no cede, no veo cómo se romperá el punto muerto", dijo la fuente. Una delegación de Estados Unidos, encabezada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer, viajó el 25 de abril a Colombia para la conferencia internacional sobre Venezuela, donde discutió qué acciones concretas debe tomar Caracas antes de que Washington considere aliviar las sanciones. La conferencia tenía como objetivo promover la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana.Según la fuente, el nuevo liderazgo de la oposición venezolana aún no tiene una posición coordinada sobre las sanciones y no parece estar presionando oficialmente a la Administración Biden sobre este asunto todavía. Sin embargo, el exenviado de la oposición venezolana, Carlos Vecchio, y otros voceros ya no juegan un papel oficial, lo cual abre la puerta a un nuevo acercamiento. En diciembre, la Asamblea Nacional opositora que sesiona paralelamente a la constitucional en Venezuela votó a favor de derrocar al autoproclamado presidente encargado, el diputado Juan Guaidó, quien fue reemplazado por Dinorah Figuera. Un alto funcionario de Estados Unidos, según informes de prensa, dijo que Biden y el presidente colombiano, Gustavo Petro, discutirían el tema del alivio de las sanciones a Venezuela durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada. Washington levantó parcialmente las sanciones que impuso a Venezuela en 2019, luego de que siete ciudadanos estadounidenses fueran liberados de prisión en esa nación sudamericana, y del reinicio en México de un diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición. Dichas pláticas condujeron a un acuerdo para abordar la crisis humanitaria en el país, y coincidieron en proseguir con las conversaciones, centradas en las elecciones de 2024. La exención de las sanciones de Estados Unidos permite a la corporación Chevron reanudar la producción de petróleo en Venezuela durante seis meses a través de su socio, la petrolera estatal PDVSA.Sin embargo, la licencia no permite que Chevron amplíe sus operaciones ni la realización de nuevas inversiones estadounidenses en el sector petrolero de Venezuela. Washington también extendió recientemente por tres meses una licencia que protege a la refinería de petróleo de propiedad venezolana, Citgo Petroleum, de los acreedores que intentan apoderarse de sus activos debido a deudas pendientes. Para el Gobierno de Estados Unidos, la Asamblea Nacional de la oposición venezolana es la entidad que controla la refinería con sede en Houston.

venezuela

eeuu

colombia

washington

2023

