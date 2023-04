https://sputniknews.lat/20230428/el-presidente-de-la-bbc-richard-sharp-presenta-su-dimision-tras-acusaciones-de-nepotismo-1138776086.html

El presidente de la BBC Richard Sharp presenta su dimisión tras acusaciones de nepotismo

El presidente de la BBC Richard Sharp presenta su dimisión tras acusaciones de nepotismo

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la agencia británica BBC, Richard Sharp, presentó su dimisión en medio del escándalo por el apoyo del ex primer ministro... 28.04.2023, Sputnik Mundo

A su vez, la secretaria de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte británica, Lucy Frazer, declaró en una carta dirigida a Sharp que entiende y respeta su decisión de renunciar como presidente del consejo de los directores de BBC. En este contexto, agradeció el trabajo, el liderazgo y la dedicación de Sharp como jefe de este medio.Anteriormente, el periódico Sunday Times informó que Sharp, que fue recomendado para el cargo de presidente de BBC por Boris Johnson en 2020, había ayudado al ex primer ministro a obtener garantías para concederse un préstamo de 800.000 libras esterlinas (más de 990.000 dólares estadounidenses). Según las reglas de asignación al cargo gubernamental, una persona no puede ser nombrada al cargo sin declarar un posible conflicto de intereses. El informe del Parlamento, que investiga las acusaciones de nepotismo contra Sharp, afirma que él "informó al ex primer ministro de su deseo de presentarse al cargo del presidente del consejo de directores de BBC antes de que se aplicara en noviembre de 2020". En este contexto, la investigación reveló la probabilidad de un conflicto de intereses, ya que "existe el riesgo de que Sharp fue recomendado para el cargo porque ayudó al ex primer ministro en un asunto financiero privado".

