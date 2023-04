https://sputniknews.lat/20230428/la-economia-mexicana-se-mantiene-estable-pero-el-consumo-interno-no-crece-1138742292.html

La economía mexicana se mantiene estable, pero el consumo interno no crece

El último reporte sobre la balanza comercial mexicana publicado este 27 de abril por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta un superávit de 1.169 millones de dólares durante el mes de marzo, lo que representa un crecimiento anual de 3,2%.En total, las exportaciones mexicanas sumaron un total de 53.557,6 millones de dólares (50.976 millones de exportaciones no petroleras y 2.581 de exportaciones petroleras), en contraste con los 52.389 millones de dólares registrados en las importaciones.Pese a ello, la balanza comercial del primer trimestre de 2023 reporta un déficit de 4.801 millones de dólares.Por su parte, el peso mexicano tuvo una buena jornada, con una apreciación de 0,34%, con lo que mantiene un promedio de entre 18,08 y 18,15 unidades por dólar durante el primer trimestre de 2023.Al respecto, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economista y Negocios (Lacen), Ignacio Martínez, advirtió que el hecho de que "la economía marche bien en la parte macro no se refleja en la parte micro", lo cual no implica necesariamente que México atraviese una situación crítica.El también economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que, una muestra de lo anterior, es la falta de inversión de las empresas en equipo y maquinaria y el incremento de precio, principalmente en servicios relacionados con comida, seguros médicos, salud y transporte aéreo.Esos dos efectos, dice, son consecuencia directa del incremento de las tasas de interés como medida para controlar la inflación. Peso fuerte, pero el consumo no creceEl último anuncio de aumento de la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico) fue a finales de marzo, cuando el banco central mexicano subió 25 puntos base el indicador y así ubicar el promedio en un 11,25%, valor no visto desde 2001. Con ello sumaron 15 incrementos consecutivos desde junio de 2021, cuando el valor de la tasa de interés era de 4%.Martínez Cortés advierte que, si bien la inflación tiende a la baja, aún está por arriba de las estimaciones del Banco de México. Aunado a ello, la buena racha del peso mexicano "no es resultado de una industria fuerte, de una producción que soporta el crecimiento, sino el resultado del incremento de la tasa de interés" que, a su vez, no se refleja en un mayor consumo interno.El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del Inegi, el cual mide las compras de empresas, familias e individuos, reportó un avance mensual de 0,5% durante enero; de 0,3% en febrero, y del 0,1% en marzo. Esto implica que el consumo avanza pese a la inflación, pero de manera moderada.Una situación sin turbulenciasEn contraste, el doctor por la Universidad de Mánchester, Moritz Cruz, opinó en entrevista para Sputnik que México "está registrando otros motores de crecimiento como el consumo doméstico", en un contexto de inflación generalizada, lo que le ha permitido mantener cierta estabilidad.Respecto al déficit comercial que México arrastra desde 2022 (una diferencia de cerca de 26.421 millones de dólares), el experto opina que se trata de una cuestión histórica, aunque "a veces hay periodos con superávit".Moritz Cruz opina que uno de los factores que ha ayudado a México a mantener cierta estabilidad económica en un contexto global turbulento es que "este Gobierno ha mantenido un apego institucional a ciertas reglas del juego en varios campos, y esto es una señal para muchos de que se respeta el marco institucional".Ambos especialistas coinciden en que se necesitaría un evento extraordinario para que los indicadores económicos mexicanos cambien drásticamente, pues incluso una posible depreciación del peso frente al dólar que lo coloque con un valor de entre 20 y 21 unidades por dólar no afectaría demasiado la estabilidad económica."Lo que nos puede afectar son los fenómenos externos. Por ejemplo, este 1 de mayo entra en vigor la reducción de un millón de barriles diarios por parte de la OPEP+, sumándose al medio millón de reducción de barriles diarios por parte de Rusia. Esto va a provocar que el próximo lunes [1 de mayo] haya un movimiento cambiario en las primeras horas de la jornada", pronostica Martínez Cortés.

