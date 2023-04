https://sputniknews.lat/20230428/putin-rusia-no-esta-aislada-y-seguira-estableciendo-relaciones-con-quienes-valoran-su-reputacion-1138781135.html

Putin: Rusia no está aislada y seguirá estableciendo relaciones con quienes valoran su reputación





En palabras del mandatario ruso, las élites políticas de Occidente intentan dañar las relaciones con Rusia, pero los propios ciudadanos y empresas no lo desean, incluso en EEUU."En los mismos Estados, por cierto, hay mucha gente que piensa igual que en Europa. Las élites se comportan de manera diferente. Pero ustedes y yo sabemos que las élites de estos países no siempre aplican políticas que redundan en interés de su propio pueblo. Y eso se les volverá en contra", subrayó.El jefe de Estado indicó que no era necesario adaptarse y esperar a que pasen las presiones externas, sino crear las bases para el desarrollo independiente y exitoso de Rusia a largo plazo."Distinguidos colegas, hoy, en las condiciones de agresión económica, el Parlamento, el Gobierno y todas las autoridades regionales y locales deben actuar con claridad y rapidez, trabajar como un equipo cohesionado y coordinado", subrayó.Es necesario crear las condiciones para el crecimiento dinámico de nuevos territorios e infraestructuras, es parte de nuestro pueblo, aseguró a tiempo de agregar que hay que hacer todo lo posible para proteger a los habitantes de estas regiones."Debemos hacer todo lo posible para defender y proteger su inequívoca decisión de regresar a Rusia", aseveró.Las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporozhie se adhirieron a Rusia a finales de septiembre tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.

