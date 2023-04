https://sputniknews.lat/20230429/eeuu-se-encamina-a-que-el-imperio-destruido-sea-el-propio--1138827050.html

Las autoridades estadounidenses esperaban que el conflicto en Ucrania fuera un punto de no retorno para Rusia, que destruiría el Estado. Sin embargo, Moscú... 29.04.2023, Sputnik Mundo

"Cuando estalló el conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Washington estaba casi de celebración", escribe el medio chino. EEUU llevaba ocho años tratando de captar a Rusia en su trampa organizada mediante un golpe de estado en Kiev en 2014, y, con el inicio de la operación militar, parecía que logró este objetivo. Las autoridades estadounidenses creían que la economía rusa estaba condenada al colapso a causa de las sanciones impuestas y la caída del rublo.Las medidas tomadas por Rusia para relajar las consecuencias duras de las sanciones han dejado a Moscú superar los efectos negativos de la política del Occidente colectivo mejor que los países de este bloque. Esto se refiere especialmente al aliado estadounidense principal, Europa, la economía de la cual ha sido dañada seriamente sin el flujo de recursos energéticos rusos, prosigue el texto. Se toma en cuenta, además, que en lugar de agotar las Fuerzas Armadas de Rusia, en realidad el conflicto ha vaciado los arsenales de Occidente debido a sus suministros a Ucrania. Al mismo tiempo, no debe pasarse por alto la cooperación entre Rusia y China, especialmente en el campo diplomático, donde los mandatarios de estos Estados han reafirmado su compromiso conjunto con un mundo multipolar.Washington trata de convencer a la gente que el conflicto pasa de tal modo que conviene a EEUU, y que Ucrania tiene éxitos en el campo de batalla, así como las sanciones tienen sentido y el complejo militar-industrial aumenta "mágicamente" con cada día que pasa. Sin embargo, "los estadounidenses empiezan por fin a ver que no es así", expone Nebojsa.El acercamiento de Rusia y China contradice al los intereses nacionales estadounidenses y constituye un desastre para ellos, como fue advertido por el candidato en la carrera presidencial de EEUU, Robert Francis Kennedy. Se añade aquí logros chinos en Oriente Medio, cuando tras la mediación del país asiático fue alcanzado un acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita, mientras que la estrategia de EEUU en la región ha fracasado por completo. "Nuestra economía [de EEUU] le seguirá a menos que actuemos con rapidez", cita la publicación a Robert Francis Kennedy. Asimismo, a principios del mes, los autores del artículo de American Thinker abordaron el mismo tema y calificaron las sanciones contra Rusia como el error más monumental de la historia moderna.Cuando EEUU fue derrotado en la guerra de Vietnam, Henry Kissinger se empeñó en entablar relaciones con China para desviar la atención de la opinión pública, recuerda Nebojsa y señala que "durante los 50 años siguientes, la política estadounidense consistió en impedir cualquier cosa que se pareciera a una alianza china-rusa". No obstante, en 2022 Washington ha emprendido una nueva estrategia, esta vez disgustando y demonizando por todos los medios a China. La actitud de EEUU repercute en que hoy muchos políticos apoyan la idea que la isla de Taiwán podría convertirse en la nueva Ucrania y su retórica suena a la necesidad de suministrarle armas."Una posible explicación es que el establishment de la política exterior estadounidense ahora está formado principalmente por alumnos de Zbigniew Brzezinski y no de Kissinger", plantea el autor. En el libro titulado El gran tablero mundial, que se convirtió en "una guía de estrategia para la hegemonía mundial" de EEUU, Brzezinski se centraba en el control de Ucrania como forma de impedir un resurgimiento de Rusia.

