La Unesco declaró Memoria del Mundo un diccionario de la lengua del pueblo mojeño de Bolivia

La Unesco declaró Memoria del Mundo un diccionario de la lengua del pueblo mojeño de Bolivia

El 'Diccionario de la lengua moxa', escrito hace 322 años por el sacerdote Pedro Marbán, permite conocer más sobre la historia de este pueblo indígena de la... 29.04.2023, Sputnik Mundo

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) certificó como Memoria del Mundo al Diccionario de la Lengua Moxa, escrito por el sacerdote Pedro Marbán en 1701.Milton Eyzaguirre custodia este único ejemplar, resguardado en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), en la ciudad de La Paz (Bolivia). En diálogo con Sputnik, explicó la relevancia de esta obra, que ayuda a comprender la historia del pueblo mojeño, que hace un milenio transformó la Amazonía.Existen registros de que el pueblo mojeño en el año 1.000 a. C. ya vivía en la región donde actualmente está el departamento amazónico de Beni. Es una zona que gran parte del año se mantiene inundada, debido a los ríos que bajan de la región andina, los cuales arrastran mucho caudal en la época de lluvias, entre octubre y abril.Los mojeños aprendieron a beneficiarse de esta adversidad. Con sus herramientas trazaron decenas de canales y terraplenes para reencauzar el agua, de modo de controlar las inundaciones. Usaron este recurso para regar sus cultivos, asimismo crearon lagunas artificiales para criar peces.Las familias esquimales, que viven en el Ártico, poseen 30 palabras para referirse al color blanco, que permanentemente los rodea. En el Diccionario de la lengua moxa hay 200 términos para designar al agua, comentó Eyzaguirre, como una manera de dar a entender lo profunda que era la relación de los mojeños con este elemento.La postulaciónA mediados de 2022, el MUSEF completó los requisitos para postular al diccionario de Marbán ante el programa Memoria del Mundo de la Unesco, una sección que promueve la preservación y el acceso a la herencia documental de la humanidad.En la postulación explicaron el contexto en el cual fue producido el libro, quién fue Marbán, asimismo analizaron el papel y cada componente, como los hilos de algodón que unen las páginas, para comprobar la autenticidad de la obra.Pedro Marbán nació en Valladolid (España), en 1653. Con 23 años llegó a la región de Moxos como misionero jesuita. Era una zona muy alejada, de difícil acceso —por las inundaciones ya mencionadas— y muy caluroso. Poco pisada hasta entonces por esta o cualquier orden religiosa.Marbán conoció la obra del también jesuita Ludovico Bertonio, quien en 1612 publicó su diccionario de la lengua aymara. Quiso replicar este trabajo, pero "en Moxos era más complicado, porque no había documentos previos", mencionó Eyzaguirre.Desde que llegó en 1676 hasta que en 1701 envió su diccionario a imprimir a Lima (Perú) pasaron 25 años. "Esto denota lo complicado del trabajo. Marbán contó que había otras lenguas en esta región, pero se dedicó al estudio del morocosí, que ahora llamamos mojeño, porque según él era la lengua más hablada", explicó Eyzaguirre, jefe de Extensión del MUSEF.Sociedad y desarrolloAl evaluar las grandes obras implementadas por los mojeños para dominar y domesticar las aguas, Eyzaguirre consideró que "hablamos de una sociedad altamente desarrollada".No hay certezas sobre la cantidad de personas que habitaban en Moxos. Los cálculos van desde 20.000 personas hasta dos millones, aunque ningún estudio aún pudo acercar una cifra confiable."Nos tienen que ayudar los demógrafos. Había mucha cantidad de personas en esta región, por eso los grandes cultivos de los cuales hay registro. Pero cuando llegan los españoles, a finales de 1500, hay una desaparición de esta dinámica", dijo.Entre los 36 pueblos indígenas que reconoce la Constitución de Bolivia están el Mojeño Trinitario y el Mojeño Ignaciano. El estudio del diccionario de Marbán "va a ayudar a ver esos mecanismos vinculados con las variantes dialectales", consideró Eyzaguirre.Poligamia y religiónEl Diccionario de la lengua moxa también permite conocer cómo eran las relaciones sociales en el pueblo Mojeño siglos atrás."Hemos encontrado que había matrimonios poligámicos, por lo que expresa Marbán en el texto. Esto es interesante, porque establece qué tipo de relaciones había en ese contexto. Pero con la llegada de la religión católica cambiaron las dinámicas de relacionamiento", indicó Eyzaguirre.Otro aspecto relevante para el jefe de Extensión es que en la lengua de Moxos "se manejan términos exclusivos para el género femenino, lo mismo para los varones. Esto significa que había equilibrio en las relaciones de género", indicó.Eyzaguirre detalló que aún falta determinar cómo funcionaba la poligamia mojeña. Si era el casamiento de un hombre con varias mujeres, o de una mujer con varios hombres."Cuando llegaron los religiosos católicos visibilizaron las relaciones poligénicas, es decir de un hombre con varias mujeres, pero no visualizaron si había relaciones poliándricas, de una mujer con varios varones", explicó.Digitalización de la memoriaEn estos días, el MUSEF trabaja por digitalizar el diccionario de Marbán, para de esta manera darle difusión y también profundizar en el estudio de lo que dejan entrever las antiguas palabras mojeñas.El ejemplar que posee el MUSEF llegó a sus manos en 1985. Hay una brecha de 280 años en los cuales no se sabe qué pasó con este documento histórico. Estuvo archivado hasta 2005, cuando fue instalado en un ambiente adecuado para su conservación, con una humedad del 50% y 18 °C de temperatura.Hasta ahora se lo tocó poco y nada, para evitar su deterioro. Pero a partir de la certificación otorgada por la Unesco el 17 de abril pasado adquirió otro estatus."Vamos a comenzar a profundizar un poco más en la investigación, porque tener un documento así en original genera ciertas complicaciones en su manejo", explicó Eyzaguirre.

