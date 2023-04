https://sputniknews.lat/20230430/jeque-catari-ofrece-6300-millones-de-dolares-para-comprar-el-manchester-united-1138844313.html

Jeque catarí ofrece 6.300 millones de dólares para comprar el Manchester United

Jeque catarí ofrece 6.300 millones de dólares para comprar el Manchester United

Si los dueños del equipo de fútbol británico aceptaran la oferta, se trataría de la mayor transacción histórica en la historia del balompié. 30.04.2023, Sputnik Mundo

El jeque catarí Jassim bin Hamad Al Thani presentó el viernes 28 de abril su oferta final para comprar el club Manchester United, según publicó el medio financiero Bloomberg.De acuerdo a la publicación estadounidense, la oferta, la tercera desde el comienzo del proceso de licitación, asciende a 5.000 millones de libras esterlinas, unos 6.300 millones de dólares.Bloomberg añade que el jeque catarí, que en 2003 abdicó su rol de príncipe heredero en el país árabe en favor de su hermano menor Tamim, se comprometió a invertir una suma adicional para modernizar las instalaciones del club, y otras maniobras de gasto.De llevarse a cabo la compra, se trataría de la transacción más grande en la historia del deporte, superando los 4.650 millones de dólares desembolsados el año pasado por un grupo de inversores encabezado por el heredero de Walmart Inc., Rob Walton, para hacerse del equipo de fútbol americano de los Broncos de Denver.Sin embargo, no se trata de la única oferta por el equipo en el que brillaron en el pasado figuras de la talla de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, y que es todavía uno de los más populares de la Premier League, aunque en la actualidad la escuadra se encuentra lejos de sus mejores momentos futbolísticos.El multimillonario británico Jim Ratcliffe, dueño de la poderosa empresa química INEOS, también presentó una propuesta para comprar el equipo, agregaron las fuentes de Bloomberg.El medio especializado en finanzas detalla que otros grupos inversores, como el Carlyle Group Inc., Ares Management Corp. y Elliott Investment Management, también ofertaron para adquirir participaciones minoritarias en el club.

