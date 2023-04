https://sputniknews.lat/20230414/independiente-el-gigante-del-futbol-sudamericano-rehen-de-la-politica-argentina-1138111548.html

Independiente, el gigante del fútbol sudamericano "rehén" de la política argentina

Solo seis meses después de haber asumido el cargo, el periodista y conductor televisivo Fabián Doman renunció a la presidencia del Club Atlético Independiente, uno de los grandes del fútbol argentino y el club que, con siete trofeos, más veces ganó la Copa Libertadores de América.La salida de Doman terminó de profundizar una crisis desatada por los problemas económicos, el enfrentamiento entre dirigentes y los magros resultados deportivos de los últimos años. De hecho, el ahora expresidente acusó "un clima de resentimiento" y un "todos contra todos" en la interna dirigencial del club.Pero lo que podría ser solo una mala época para un gigante del fútbol sudamericano esconde, para muchos simpatizantes, socios y hasta exdirigentes del club, un entramado político que vincula la crisis actual con los intereses cercanos al partido Propuesta Republicana (PRO), todavía liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).Es que la política partidaria parece empezar a colarse en la crisis dirigencial. Con la renuncia de Doman, la presidencia deportiva quedó en forma interina en manos del vicepresidente Néstor Grindetti, que actualmente es intendente del partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y que fue ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2015, cuando Macri era jefe de Gobierno de la capital.Pero no es el único macrista en la directiva. También está el actual diputado Cristian Ritondo, quien fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019, cuando la gobernadora era María Eugenia Vidal."Lo usan a Independiente de rehén político porque quieren la Provincia de Buenos Aires. Mala noticia: no vas a ganar, Grindetti, no vas a ganar, Ritondo, y se van a quedar sin nada, se van a quedar sin Independiente también", acusó el expresidente del club Andrés Ducatenzeiler.Además, el extitular del cuerpo deportivo aseguró que el objetivo de los dirigentes afiliados al macrismo que pugnan en Independiente es convertir al club en una sociedad anónima.Auge y descensoEl club de Avellaneda, que además de siete Libertadores acumula dos Copas Intercontinentales, dos Copas Sudamericanas y 16 títulos de Primera División, lleva varios años transitando una espiral de malas decisiones económicas que han llevado al club a una profunda crisis con diversos acreedores, entre ellos muchos exjugadores de la institución.Hace 21 años se hacía de público conocimiento la primera crisis institucional en la que el club se vio sumido en una campaña que los arrojó al borde del descenso, meses después de la exitosa transferencia del delantero uruguayo Diego Forlán al Manchester United.Aquella temporada culminaría con el club no solo salvándose del descenso, sino coronándose campeón del torneo de Apertura de 2002, su último campeonato doméstico.Entre 2003 y 2008, el Rey de Copas volvió a tener ingresos considerables gracias a las ventas de jóvenes promesas de la talla de Sergio Kun Agüero al Atlético de Madrid, por 28,7 millones de dólares, el portero Óscar Ustari en 10 millones de dólares al Getafe y la del delantero Germán Denis al Nápoli en 7 millones de euros.Un gran porcentaje de aquellos ingresos se destinaron a la completa remodelación del Estadio Libertadores de América de Avellaneda, recinto donde El Rojo ejerce su localía, el cual amplió su capacidad a 50.000 espectadores y fue reinaugurado en 2009.El club parecía volver a repuntar deportivamente en 2010 con su primera Copa Sudamericana. Sin embargo, lo que parecía ser un resurgimiento volvió a complicarse con una seguidilla de malos resultados locales que lo llevaron al descenso en 2013, tras 101 años de participaciones consecutivas en el fútbol de honor de su país.A partir de la remodelación del estadio, dicen algunos, o el descenso a la Primera B Nacional en la temporada 2013-2014, argumentan otros, el Club Atlético Independiente no pudo salir de una espiral de crisis institucional, traducida en deudas, inhibiciones y pedidos de quiebra.La era MoyanoEn 2015, la presidencia del club quedó en manos del sindicalista del gremio de transportes de camiones y secretario general de la Central General de Trabajadores de Argentina (CGT) Hugo Moyano. Su comienzo fue auspicioso, con el regreso a Primera División y a las copas internacionales, nuevas inversiones en infraestructura y un nuevo trofeo de Copa Sudamericana en 2017.También regresaron los suculentos fichajes, como el del lateral Nicolás Tagliafico —campeón del mundo en 2022 con Argentina— al Ajax de Países Bajos, que reportó cerca de 30 millones de dólares al club.A partir de 2019, la escuadra volvió a transitar la senda del endeudamiento obsceno, siendo este periodo en el que se alcanzaron los récord de gastos por concepto de adquisición de jugadores sin los réditos deportivos que la dirigencia hubiera esperado.Exjugadores iniciaron juicios millonarios por deudas contractuales, sumiendo aún más a la institución en la debacle financiera. La situación hizo que la Justicia argentina obligara al club a vender activos para pagar sus deudas. La fuerte devaluación del peso argentino y la escasez de ingresos por culpa de la pandemia de COVID-19 terminaron de complicar el panorama.La administración de Moyano también fue cuestionada y acusada de lavado de activos vinculado a las transferencias. Además, desde entonces el enfrentamiento político entre peronismo y macrismo se replicó a la interna de la directiva.En la actualidad, luego de varias temporadas con planteles despotenciados, el Rojo de Avellaneda marcha en la antepenúltima posición de las clasificaciones de la Primera División del fútbol argentino con nueve puntos sobre 33 posibles, acercándose de forma peligrosa al segundo descenso de categoría de su historial.

