https://sputniknews.lat/20230430/por-que-el-sur-global-no-olvidara-a-occidente-su-ucraniofilia-1138851338.html

¿Por qué el sur global no olvidará a Occidente su "ucraniofilia"?

¿Por qué el sur global no olvidará a Occidente su "ucraniofilia"?

Occidente quiere tener al sur global de su lado, pero su actitud diferenciada hacia Ucrania lo pone cada vez más difícil, rozando lo que se podría llamar... 30.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-30T15:14+0000

2023-04-30T15:14+0000

2023-04-30T15:14+0000

ucrania

occidente

volodímir zelenski

política

seguridad

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/16/1133847227_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aa83e542d6b430c3de61e6249fc6a72.jpg

La filtración de los documentos secretos del Pentágono ha confirmado una vez más que los estadounidenses pronostican la posibilidad de que el conflicto en Ucrania no terminará este año. No obstante, pese a que la tensión se agudiza entre los aliados occidentales que apoyan a Kiev, por una parte, y Moscú, por la otra, es el sur global el que permanece más afectado de la crisis en curso, considera el columnista del medio japonés, Kazuhiko Fuji.Frente a las consecuencias del enfrentamiento que influyen en la estabilidad de toda la región, el sur global se ve obligado a buscar caminos para lograr paz. Fuji señala que el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula de Silva, proponiendo posibles vías para el cese del conflicto, se encuentra en primer plano entre los países que tratan de alcanzar este objetivo.En este sentido, sus declaraciones representan un foco distinto sobre lo que ocurre en Ucrania. Durante la visita a China, el mandatario brasileño declaró que EEUU debería dejar de fomentar el conflicto y tiene que empezar a hablar de paz. En una entrevista concedida a la revista Time, subrayó que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también es responsable de la acción militar en Ucrania. De tal modo, la publicación hace hincapié en que Lula presenta una postura diferente de la de Occidente.Una de sus propuestas más prominentes la constituye un formato de negociación multilateral (club de la paz). Su composición no ha sido determinado hasta la fecha. Sin embargo, el autor del artículo cree que los países occidentales no participarán en él.La reacción de EEUU a la postura del líder brasileño era previsible. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó el 18 de abril sus comentarios, expresando la irritación con Brasil al decir que "estas declaraciones no son nada neutrales", recuerda el columnista. Mientras tanto, la influencia del sur global, que se ha negado a seguir la política de sanciones de Occidente para presionar a Rusia, solo crece. Prioritaria pese a la corrupciónEl autor indica que hoy en día no basta —e incluso es imposible— con simplemente promover los principios de la democracia para que Occidente pueda atraer a su lado al sur global, lo que lleva a la necesidad de cambiar de actitud. No obstante, no es la única tarea que se planteó ante los Estados de Occidente. Su política de suministro de armas a Kiev ha generado un gran problema del tráfico ilegal de estas mismas armas a otros países. Desde entonces, la situación no ha mejorado, destaca Fuji, y ha aumentado la preocupación por el calentamiento de la situación política en los países africanos.Se detalla que la actual escalada de tensión en Sudán puede actuar de ejemplo de las consecuencias de tal negligencia, como no se puede descartar que la entrada de armas procedentes de Ucrania haya contribuido a ello. Lo importante es que las diferencias son evidentes. La India, expone el autor, ya expresó su descontento con el hecho de que el planeta solo se preocupa por la crisis de Ucrania, aunque los problemas relacionados con la pobreza no han desaparecido en ninguna parte. Un profundo descontento del sur global fue provocado por la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de aprobar un programa de ayuda financiera de cuatro años por un total de 15.600 millones de dólares para Ucrania, cuando durante años proporcionaba solo ayuda humanitaria de emergencia para Estados en conflicto. Sin embargo, el FMI cambió sus reglas para Kiev. Etiopía que fue dañada significativamente tras una guerra civil hace dos años, no recibió tal apoyo cuantioso como lo invierten hoy en Ucrania, procede del texto."Ucrania, que acapara gran parte de la atención occidental, no es en absoluto un Estado modelo. Durante mucho tiempo ha sido descrito como uno de los países más corruptos del mundo, un estatus que no parece haber cambiado mucho desde que Rusia lanzó su operación especial", toma nota del hecho del autor. El 14 de abril, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que Zelenski y su entorno habían malversado el año pasado al menos 400 millones de dólares de fondos diésel estadounidenses. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales han guardado silencio, señala Fuji. De acuerdo con él, en caso de que se verifique la información, esto significará que "gran parte del dinero del FMI acabará en los bolsillos de los funcionarios".

https://sputniknews.lat/20230429/lavrov-el-movimiento-hacia-la-multipolaridad-global-es-un-hecho-y-una-realidad-geopolitica-1138788137.html

https://sputniknews.lat/20230429/acabara-saliendo-a-la-luz-la-administracion-biden-no-podra-ocultar-lo-que-ocurre-en-ucrania-1138834280.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, occidente, volodímir zelenski, política, seguridad