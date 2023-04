https://sputniknews.lat/20230430/un-retorno-de-la-inversion-ucrania-tendra-que-contraatacar-este-o-no-este-lista-1138855929.html

"Un 'retorno de la inversión'": Ucrania tendrá que contraatacar, esté o no esté lista

El estado de las Fuerzas Armadas de Ucrania demuestra que ese Ejército carece del nivel adecuado de la preparación para una contraofensiva, sin embargo, ese... 30.04.2023, Sputnik Mundo

El periódico indica que los militares del país no descartan la posibilidad de un ataque y muestran señales de disposición de "ganar el terreno". No obstante, las aspiraciones van en contra de la información filtrada desde el Pentágono que indicó una gran probabilidad de fracaso, lo que llevará solo a "modestas ganancias territoriales" frente a las fuerzas rusas.El Gobierno ucraniano aprovecha cada encuentro para reafirmar sus peticiones de armas, incluso tanques o aviones de combate. Aunque los aliados de la OTAN —Organización del Tratado del Atlántico Norte— aplican la política de suministro de armas a Kiev, incluso de sus arsenales, el periódico no puede sino admitir la carencia de los sistemas que Ucrania quisiera obtener. Se incluyen aquí los de defensa aérea, que son cruciales para cualquier gran operación ofensiva, y sin los que la potente aviación rusa tendrá un dominio casi total del espacio aéreo en la zona de combates. Asimismo, la publicación presta atención al hecho de que Rusia examina todas las variantes de la anunciada contraofensiva ucraniana y lleva este tiempo preparándose para parar las tropas del presidente Volodímir Zelenski y responder. Las últimas fotos satelitales muestran un número creciente de nuevas trincheras y fortificaciones, especialmente a lo largo de las probables líneas ofensivas de Ucrania hacia el sur, hace hincapié el medio británico.Ante nuevas circunstancias, cuando Rusia se esfuerza por corregir los errores del pasado, a Ucrania le queda cada vez menos tiempo para reconsiderar sus planes de contraofensiva, por eso Kiev no dispone de otra opción real, sino la de intentar llevar una gran ofensiva en primavera o verano.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo una operación especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación fue definido por el presidente ruso, Vladímir Putin, como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Numerosos países que condenaron la operación militar apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas enviado a Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

