AMLO acusa que EEUU no podrá salir de su crisis "si no cambian sus políticas añejas, rancias"

AMLO acusa que EEUU no podrá salir de su crisis "si no cambian sus políticas añejas, rancias"

"Con todo respeto, es muy difícil que Estados Unidos salga de la crisis en que se encuentran si no cambian sus políticas añejas, rancias. Tienen que regresar a lo que fue en un tiempo la política de la buena vecindad del presidente Roosevelt, tienen ejemplos, regresar a lo que fue la política de Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, el respeto a los pueblos, a la soberanía de los pueblos", apuntó."Pero siguen con la política que se definió a principios del siglo XIX, la política (de la doctrina) Monroe", agregó el mandatario latinoamericano desde el Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal y ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.López Obrador recordó que la doctrina Monroe determinó que Estados Unidos debía impedir que los países europeos intervinieran en los asuntos del continente americano, por lo que se convirtió en un vigilante de la región continental en favor de sus intereses."Y a partir de ahí a invadir países, entraban y salían y ponían y quitaban presidentes a su antojo, y esa manía se les quedó", reprochó el presidente mexicano, además de recriminar que Washington dé dinero a opositores a su gobierno, elegido democráticamente. "Es injerencismo". "No se quita esa mala costumbre del conservadurismo de ir al extranjero a pedir ayuda. Son vendepatrias, entreguistas", calificó.

