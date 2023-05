¿Se está convirtiendo Corea del Sur en la 'base avanzada de EEUU para la guerra nuclear'?

https://sputniknews.lat/20230501/se-esta-convirtiendo-corea-del-sur-en-la-base-avanzada-de-eeuu-para-la-guerra-nuclear-1138882204.html

Según el artículo de ese espacio periodístico norcoreano, Estados Unidos está tratando de encontrar un pretexto "legítimo" para el despliegue regular de un submarino nuclear y otros activos estratégicos importantes en la península coreana, "en violación" del régimen de no proliferación nuclear.“Un hecho bien conocido que no se puede negar ni refutar es que el principal factor destructivo en la escalada de tensión en la península de Corea fue el despliegue de medios nucleares estratégicos de Estados Unidos”, continúa la agencia.La tensión en la región aumentaba al máximo cada vez que los bombarderos estratégicos estadounidenses sobrevolaban la península de Corea o cuando los portaaviones y los submarinos nucleares entraban en la zona.De esa forma, según KCNA, Washington agrava la tensión exagerando el problema de la península coreana, sin tener en consideración la seguridad regional para satisfacer sus intereses geopolíticos.A fines del abril, el líder de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvieron conversaciones que resultaron en una declaración conjunta, a la que ambas partes se refieren como la Declaración de Washington y que refuerza el paraguas nuclear estadounidense sobre Corea del Sur. El acuerdo prevé, entre otros, el envío regular de un submarino nuclear estadounidense a ese país, "algo que no se ha hecho desde los años 1980". Además, el documento conjunto de Seúl y Washington propone la creación de un grupo asesor nuclear para fortalecer la disuasión amplia, desarrollar planes específicos para su implementación, discutir la planificación nuclear y estratégica, y responder a "las amenazas de Corea del Norte al régimen de no proliferación nuclear". El lider surcoreano también dijo que el Pentágono desplegará sus armas estratégicas en la península de Corea de manera "permanente y regular", y confirmó que los submarinos nucleares del país entrarán periódicamente en puertos surcoreanos.

