AMLO se lanza contra la CIDH: "Actúan de manera tendenciosa, no son confiables"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México y el resto de las... 02.05.2023

El mandatario latinoamericano fue cuestionado sobre el fallo y recomendaciones de este organismo acerca del caso de Rosendo Radilla —desaparecido en 1974—, mismas que pese a mostrar graves violaciones a los derechos humanos, no han sido acatadas.Posteriormente, el mandatario latinoamericano habló del exsecretario ejecutivo de la CIDH, el ahora senador mexicano Emilio Álvarez Icaza."Álvarez Icaza fue de [la Comisión Nacional de los Derechos Humanos] aquí y, cuando estábamos protestando porque nos robaron la Presidencia de la República, ¿saben qué recomendó este señor que, después, pasó a este organismo [CNDH] porque es un farsante? (...) Que nos desalojaran del Zócalo", apuntó."Las organizaciones están al servicio de la hegemonía"En el mismo tema de derechos humanos, López Obrador consideró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias, así como las agrupaciones no gubernamentales, no han hecho nada para ayudar a la población.Además, el político mexicano mencionó que, desde hace décadas, se promueve la lucha de los derechos humanos y el ambientalismo, pero que muchos agentes políticos solo lo hacen para explotar recursos y a la gente."Los que se creen amos o dueños del mundo empezaron a fomentar los derechos humanos y las causas ambientalistas, que son buenas, pero las alentaron solo para ponerlas en el centro del debate, que volteáramos a ver eso y no nos fijáramos en que nos estaban saqueando, produciendo una desigualdad monstruosa, como nunca en la historia del mundo", reflexionó.También declaró que, en los próximos días, su Gobierno hará una "protesta diplomática" porque Estados Unidos otorga financiamiento a las organizaciones no gubernamentales, entre ellas, algunas contrarias a su Administración como México Evalúa.

méxico

