La CIDH ordena a México eliminar el arraigo y ajustar la prisión preventiva

La CIDH ordena a México eliminar el arraigo y ajustar la prisión preventiva

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó este 12 de abril al Estado mexicano eliminar la figura procesal del... 13.04.2023

El veredicto de seis magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala al Gobierno de México como responsable de la violación de los derechos a la integridad, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, y a la protección judicial cometidas por la detención de dos demandantes —Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz— en un caso de 2002. El artículo 19 de la Constitución mexicana establece la figura de la "prisión preventiva oficiosa", que envía de forma automática a la cárcel a los acusados de delitos graves: homicidio doloso, feminicidio, secuestro, violación, uso de programas sociales con fines electorales, robo de hidrocarburos, entre otros. Sin que lo decida un juez, los encarcelamientos se aplican en la primera fase del proceso judicial. Fallo internacionalEl presidente de la CIDH, el magistrado uruguayo Ricardo Pérez Manrique, leyó el dictamen del caso de dos demandantes quienes, de acuerdo con la sentencia, "fueron víctimas de la violación a los derechos a la libertad personal, a ser escuchados y a la presunción de inocencia". García Rodríguez y Alpízar Ortiz también vieron violados sus derechos a "la igualdad ante la ley; a la integridad personal; al principio del plazo razonable y a la regla de la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, y a las garantías judiciales, abusos de los que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional". Sobre las figuras del "arraigo" y la "prisión preventiva oficiosa", expedita, la defensa pidió a la Corte continental con sede en San José, Costa Rica, su eliminación como medida de no repetición. El presidente del tribunal y cinco jueces interamericanos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y Costa Rica —con ausencia de un mexicano, por reglamento de la Corte—, realizaron un análisis de la evolución en el ordenamiento de ambas figuras en México, desde que las víctimas fueron detenidas hasta el momento de dictar el fallo. Los jueces dictaminaron que, cuando se aplicaron esos ordenamientos jurídicos contra las víctimas, contenían "algunos aspectos contrarios a la Convención Americana que aún persisten y fueron incluso ampliados" en los artículos 19 de la Constitución y el 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que rodea la capital. La resolución de la justicia establece que el Estado mexicano "tiene la obligación de adecuar las disposiciones de derecho interno" a lo establecido por la Convención Interamericana, en el sentido de "suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas" en la misma ley continental. El dictamen también considera que el arraigo de los imputados viola el orden jurídico interamericano, del cual es signatario México y tiene obligación de cumplirlo. Sobre el "arraigo" como medida preprocesal restrictiva de la libertad con fines investigativos, la Corte sentencia que esa figura legal resulta incompatible con la Convención Americana. Los postulados que definen sus "características inherentes" no son compatibles con varios derechos: "a la libertad personal, al derecho a ser oído y a la presunción de inocencia", puntualiza el fallo. El caso y sus consecuenciasComo consecuencia, el Estado mexicano deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, toda la normatividad, incluyendo el artículo de su Constitución relacionada con el arraigo, como medida de naturaleza procesal preliminar restrictiva de la libertad para fines investigativos. Los jueces recomiendan otras medidas menos lesivas para los derechos de las personas procesadas, como alternativas a la privación a la libertad, pero una vez establecidos los presupuestos materiales frente a las circunstancias particulares de un caso. Los integrantes del tribunal regional recordaron que las autoridades responsables de administrar la justicia en México deben tener en cuenta no solamente el tratado internacional, sino también el análisis que del mismo ha hecho la CIDH, como "intérprete última" de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que es inapelable. Daniel García fue detenido el 25 de febrero de 2002, y Reyes Alpízar el 25 de octubre, y luego de ser interrogados, fueron decretadas en su contra medidas de "arraigo" que los confinaron por 47 y 34 días. Después, las víctimas fueron mantenidas en "prisión preventiva" por más de 17 años, cuando se adoptaron medidas alternativas a la privación a la libertad, las cuales se encontraban vigentes cuando la Corte emitió su sentencia. El 12 de mayo de 2022 fue pronunciada la sentencia que los condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años, sentencia que fue apelada.

