https://sputniknews.lat/20230503/peru-anuncia-que-expulsara-a-los-migrantes-que-contribuyan-a-la-inseguridad-ciudadana-1138983111.html

Perú anuncia que expulsará a los migrantes que contribuyan a la inseguridad ciudadana

Perú anuncia que expulsará a los migrantes que contribuyan a la inseguridad ciudadana

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este 3 de mayo que el Gobierno expulsará a los migrantes indocumentados que contribuyan a... 03.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-03T21:30+0000

2023-05-03T21:30+0000

2023-05-03T21:30+0000

américa latina

perú

chile

migración

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/03/1138983264_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c28e1793cd42893b0117c88edba3e12f.jpg

"Para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y atender la crisis migratoria, expulsaremos a los indocumentados del país y no se permitirá el ingreso de personas que no presenten sus documentos en regla. Estas son las primeras medidas que tomamos como Gobierno", afirmó el primer ministro a través de su cuenta en Twitter. Otárola no dio mayores detalles sobre la medida, como pormenores de la norma o fecha en la que empezará a regir eventualmente. Por otro lado, señaló que el anuncio no apunta a todo el colectivo de migrantes, sino solo a aquellos que causan daño a la sociedad. El primer ministro citó cuatro casos recientes de asesinatos cometidos por migrantes venezolanos como justificación de la eventual medida. Actualmente, Perú atraviesa por una alza en la delincuencia común, aunque no existen estudios oficiales sobre los causantes y motivos de este incremento.Asimismo, el país andino experimenta un problema migratorio en la frontera con Chile. En la zona fronteriza acampa desde marzo un número indeterminado de migrantes indocumentados, mayormente venezolanos, que buscan ingresar a Perú como país de tránsito para retornar a sus lugares de origen. Los migrantes buscan salir de Chile a causa del endurecimiento de las leyes migratorias en ese país.

https://sputniknews.lat/20230426/peru-declara-en-emergencia-sus-fronteras-por-ingreso-de-migrantes-de-forma-ilegal-1138690735.html

perú

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, chile, migración, seguridad