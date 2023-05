https://sputniknews.lat/20230504/mexico-desmiente-reportajes-de-medios-britanicos-sobre-supuesto-trafico-de-fentanilo-1139027556.html

México desmiente reportajes de medios británicos sobre supuesto tráfico de fentanilo

México desmiente reportajes de medios británicos sobre supuesto tráfico de fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió sendos reportajes de los medios británicos 'Sky News' y 'Channel... 04.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-04T19:42+0000

2023-05-04T19:42+0000

2023-05-04T19:42+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0b/1137992974_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_35ade6fc6082ae40d472d182dd818d84.jpg

Acompañado de los titulares de Seguridad Pública, la Defensa, y la Marina Armada, el gobernante dijo que la seguridad fronteriza y migratoria fue parte de la campaña electoral estadounidense de 2020, y el tema podría resurgir en el periodo previo a los comicios presidenciales de 2024 en EEUU y México. Durante la conferencia, el titular de la Marina Armada, almirante Rafael Ojeda, se encargó de presentar los reportajes audiovisuales y desmentir que los entrevistados encapuchados son presuntos narcotraficantes, desembarcando supuestos precursores químicos para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos, y dijo que se trataba de metanfetaminas. Desmentido López Obrador agregó que las autoridades mexicanas están ayudando a Washington "para que no haya tráfico de drogas; sin embargo, toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto y no merecemos ese trato". El almirante Ojeda presentó los reportajes y en cada imagen que consideraba cuestionable, pausaba la reproducción y señalaba los datos e imágenes que calificó de "falsas" o videos "sacados de contexto". El jefe militar dijo que las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen registros de que se produzca fentanilo en estados del norte del país, como Sinaloa, donde supuestamente fueron filmadas las imágenes. En cambio, subrayó que los laboratorios clandestinos que han sido desmantelados son para producción de metanfetaminas, pero no de fentanilo. El Gobierno de México reporta que, desde que comenzó el actual sexenio de López Obrador, en diciembre de 2018, su administración ha decomisado entre seis y siete toneladas de fentanilo. México y EEUU lanzaron una campaña contra el consumo de esa droga sintética que ha reemplazado el tráfico de otras drogas como la marihuana y la cocaína.

https://sputniknews.lat/20230504/amlo-critica-los-senalamientos-de-eeuu-por-el-fentanilo-es-lamentable-su-actitud-antinmigrante-1139018633.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico