¿Por qué los drones que atacaron al Kremlin consiguieron entrar en territorio restringido?

¿Por qué los drones que atacaron al Kremlin consiguieron entrar en territorio restringido?

Los drones que se usaron en el reciente ataque al Kremlin podrían haber volado en modo automático con un mapa cargado en su memoria, afirmó a Sputnik el... 04.05.2023, Sputnik Mundo

Fedutínov señaló que en el ataque, a juzgar por la naturaleza, trayectoria y velocidad del vuelo que se observa en los videos publicados, participaron naves no tripuladas tipo avión con una envergadura de unos tres o cuatro metros.A juicio del especialista, podría tratarse de drones civiles Mugin [fabricados en China] que están disponibles en el mercado libre y pueden adaptarse fácilmente a las necesidades militares. Añadió que estos drones ya fueron utilizados repetidamente por Kiev en ataques contra objetivos militares y civiles rusos. El experto destacó que también podría tratarse de otros vehículos aéreos no tripulados, incluidos los de diseño ucraniano de tamaño similar. En cuanto al supuesto lugar de lanzamiento de las naves no tripuladas, Fedutínov señaló que la distancia de vuelo de dichos vehículos utilizados como drones kamikaze les permite teóricamente alcanzar el objetivo desde territorio ucraniano. Al mismo tiempo, especificó, cubrir tal distancia sobre territorio ruso y luego sobrevolar Moscú conlleva riesgos considerables. Anteriormente, el servicio de prensa del Kremlin declaró que el 3 de mayo por la noche el régimen de Kiev intentó atacar con dos drones la residencia del presidente de Rusia, Vladímir Putin. No hubo víctimas ni daños materiales después de la caída y dispersión de fragmentos de los drones que fueron interceptados por militares y servicios especiales mediante sistemas de guerra electrónica. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, precisó que Putin no se encontraba en el Kremlin en ese momento.

