Quién es Alejandro Werner, el alto cargo del FMI al que Cristina Fernández apuntó

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un cruce en redes sociales con Alejandro Werner, un economista argentino-mexicano que hasta... 04.05.2023

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, se enfrascaron en una discusión en redes sociales en la que la exmandataria apuntó contra el funcionario por acciones de lobbismo, mientras el miembro del FMI apuntó contra supuestos errores conceptuales en términos macroeconómicos del oficialismo argentino.El jueves 27 de abril en la ciudad de La Plata, Fernández se mostró, una vez más, crítica con el acuerdo con el FMI alcanzado en 2018 entre la administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) FMI. En esa oportunidad, todavía con Werner como director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo multilateral, se adjudicó el mayor préstamo de la historia de la institución: 45.000 millones de dólares para Argentina.El crecimiento de WernerAlejandro Werner nació en 1967 en la ciudad argentina de Córdoba, pero debió emigrar a México junto a su familia en 1976, cuando sus padres decidieron exiliarse para escapar de la dictadura argentina. En tierras mexicanas se graduó como economista y realizó un doctorado sobre Tipo de Cambio y Políticas de Estabilización en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en EEUU.Además de ser docente e investigador para instituciones públicas y privadas, Werner ingresó a la función pública en 1988, cuando fue asesor de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mantuvo ese puesto hasta 1990.Regresó a la cartera en el siglo XXI, ya que fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público entre diciembre de 2006 y agosto de 2010, cuando el presidente mexicano era Felipe Calderón (2006-2012). De hecho, un artículo del medio mexicano El Financiero consigna que Werner fue considerado para ocupar el puesto de secretario de Hacienda, pero no pudo ocuparlo debido a una restricción que impide que la titularidad de la cartera quede en manos de alguien no nacido en México.Tras su alejamiento del FMI en 2021, Werner se convirtió en uno de los fundadores del Georgetown Americas Institute, una asociación de académicos con sede en Washington destinada a organizar debates y foros para promover determinadas políticas de gobernanza y desarrollo para América Latina.En ese marco, Werner ha defendido la necesidad de que los Gobiernos latinoamericanos implementen ajustes fiscales y reformas para reducir sus déficits. En septiembre de 2022, por ejemplo, el argentino-mexicano había cuestionado la reforma tributaria propuesta por Gustavo Petro, asegurando que podría "desincentivar la inversión".Discordia con KirchnerAdemás, y a pesar de ya no ser parte del FMI, se ha mostrado crítico con la postura del Gobierno argentino en relación con su negociación con el organismo de crédito. En ese marco, aseguró que la idea de condicionar el pago de deuda a desempeños macroeconómicos, es "totalmente descabellado".La crítica de Werner había sido secundada por el también exdirector del Hemisferio Occidental del FMI, el argentino Claudio Loser, que rechazó el planteo por tener "un simplismo extraordinario".La respuesta de Cristina Fernández no se hizo esperar. La exmandataria publicó su réplica mediante redes sociales y tildó de "descabellado" el préstamo del FMI a la Administración Macri en 2018, que el propio Werner propició, luego de la opinión del ahora académico de la Universidad de Georgetown, sobre la renegociación del acuerdo que impulsa el Gobierno argentino en medio de una desfavorable crisis económica, profundizada por la inflación y la sequía.Fernández también apuntó a las condiciones, intereses y plazos de pago de la deuda "que obligan al país a devolver los 45.000 millones de dólares prestados a Macri en apenas cinco años, con vencimientos de hasta 19.000 millones de dólares por año", consignó el medio argentino Página 12."Si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron, van a tener que conseguir alguno como él [en referencia a Kirchner], que le pagó al FMI en el 2005 toda la deuda", replicó.La actual vicepresidenta argentina publicó dos videos en los que Melconian y el exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, admiten que el préstamo del FMI fue dirigido a solventar la campaña de Macri en 2019, cuando finalmente resultó electo presidente el actual mandatario Alberto Fernández."Entre el año 2005 y el 2015, que ustedes [FMI] no estuvieron en nuestro país, los argentinos y las argentinas vivíamos mejor", concluyó la vicepresidenta.Aludido por las críticas de Cristina Fernández, y en diálogo con Radio Mitre, Werner aseguró que "no hubo presión política" detrás de ese préstamo y que "siendo una situación incierta y con mucho riesgo, sí se creía que las medidas que comprometía el Gobierno y que ejecutaba tenían una probabilidad importante de lograr en la corrección de estos desequilibrios macroeconómicos".A la vez, subrayó que "no hay interés" en el organismo monetario internacional en repactar condiciones de deuda con el actual Gobierno argentino. Además, se mostró descreído de que el programa actual de reestructuración de la deuda "tenga probabilidades de éxito ni que el país termine en una situación de menor inflación, de mayor estabilidad y de menores desequilibrios externos".

