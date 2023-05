https://sputniknews.lat/20230505/exlideres-de-los-proud-boys-condenados-por-conspiracion-sediciosa-tras-asalto-a-capitolio-1139040853.html

Exlíderes de los 'Proud Boys', condenados por conspiración sediciosa tras asalto al Capitolio

Exlíderes de los 'Proud Boys', condenados por conspiración sediciosa tras asalto al Capitolio

Enrique Tarrio, exlíder del grupo de ultraderecha Proud Boys, y otros miembros de esa misma agrupación, fueron hallados culpables de 31 de los 46 cargos que se... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T01:15+0000

2023-05-05T01:15+0000

2023-05-05T01:26+0000

internacional

eeuu

donald trump

📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021)

justicia

política

seguridad

extrema derecha

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/04/1139040977_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bec2f52a4d245f8b3f20eb49c2eb2933.jpg

Un jurado de Washington condenó a Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Enrique Tarrio por delitos como obstrucción de la votación del Colegio Electoral y manipulación de pruebas y conspiración sediciosa, siendo este el cargo más severo, ya que podría acarrear una condena de hasta 20 años de prisión. En el caso de Dominic Pezzola, otro exintegrante de los Proud Boys, este sujeto no es considerado como líder de la agrupación y en los chats de la misma estuvo inactivo, por lo que libró el cargo por conspiración sediciosa. Sin embargo, fue condenado por robar un escudo a un agente policial.La opinión pública del país norteamericano apunta a estas nuevas condenas por la toma del Capitolio como un logro jurídico para las autoridades, ya que no se habían logrado fallos por conspiración sediciosa, lo cual fue logrado gracias a una ley de la época de la Guerra Civil. Anteriormente ya habían sido juzgadas decenas de personas, varias de ellas integrantes de los Oath Keepers, otro grupo de extrema derecha que apoyó a Donald Trump y que intentó impedir que Joe Biden llegara a la Presidencia. El asalto al Capitolio llevó a la luz a varios grupos extremistas que, además de simpatizar con Trump y apoyarlo en su acusación de fraude electoral, también se caracterizan por ser promotores de teorías de conspiración y de ideas supremacistas blancas.Entre los más destacados están los Proud Boys, grupo que empezó como un club para beber para hombres; Oath Keepers, quienes se asumen como los defensores de los principios fundacionales de Estados Unidos; el movimiento QAnon, donde se congregan personas que sostienen que los demócratas controlan una red de pederastia internacional, y el movimiento Three Percenters, cuyo nombre surge de la falsa afirmación de que solo el 3% de los habitantes de las Trece Colonias tomaron las armas contra los británicos en la guerra de Independencia.El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó en marzo pasado que policías y legisladores que trabajaron durante los disturbios del 6 de enero de 2021 en Washington sí pueden demandar al expresidente Donald Trump por los daños recibidos durante el asalto perpetrado por simpatizantes del exmandatario.La Justicia del país norteamericano emitió una opinión solicitada por un Tribunal de apelaciones luego de que los oficiales James Blassingame y Sidney Hemby intentaron demandar al republicano por las lesiones físicas y psicológicas que les dejó el asalto al Capitolio.Los agentes son respaldados por 11 demócratas de la Cámara de Representantes que buscan demostrar que Trump faltó a sus responsabilidades como presidente al incitar a sus seguidores a acudir al Capitolio para evitar que se oficializaran los resultados electorales de 2020, que fueron favorables para el actual mandatario, Joe Biden.

https://sputniknews.lat/20230303/trump-si-puede-ser-demandado-por-policias-y-legisladores-por-el-asalto-al-capitolio-1136398580.html

https://sputniknews.lat/20230107/casi-1000-detenidos-y-trump-en-la-mira-el-saldo-a-dos-anos-del-asalto-al-capitolio-de-eeuu-1134423368.html

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, 📰 el asalto al capitolio de eeuu (2021), justicia, política, seguridad, extrema derecha, washington