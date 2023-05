https://sputniknews.lat/20230505/lavrov-sus-contundentes-declaraciones-sobre-los-ataques-con-drones-contra-el-kremlin-1139094596.html

La reacción de Rusia al ataque contra el Kremlin llegará, según el canciller Lavrov. ¿Para quién gobierna Biden? Chile: ¿quién redacta la Constitución? Petro... 05.05.2023, Sputnik Mundo

Rusia responderá sin falta a los ataques con drones contra el KremlinEl canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú responderá con acciones concretas a los ataques con drones contra el Kremlin sin especular sobre si fue o no un 'casus belli'. Lavrov destacó también que había prestado atención a las valoraciones del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, sobre estos ataques.Incidió que este ataque ucraniano "claramente fue un acto hostil. Está absolutamente claro que los terroristas de Kiev no podrían haberlo cometido sin el conocimiento de sus amos". Al respecto, afirmó que el hecho de que Kiev y Washington nieguen su implicación en el atentado contra el Kremlin no significa que se pueda confiar en ellos.¿Para quién gobierna Biden?El presidente de EEUU, Joe Biden, ya ha confirmado oficialmente que será candidato a la reelección, y el Partido Republicano ha comenzado a criticar a su Gobierno y a sus cualidades personales. Hay que recordar que en octubre de 2020, cuando se difundió que Hunter Biden, hijo del entonces candidato presidencial, estaba involucrado en un esquema para vender el acceso a la influencia de su padre cuando era vicepresidente de Barack Obama, las pruebas fueron ignoradas por la prensa norteamericana.Sin embargo, nuevos eventos parecen corroborar la sospecha de los republicanos sobre la manera en que el presidente Biden define sus políticas. Así, el congresista James Comer y el senador Chuck Grassley denunciaron que un informante asegura que el FBI y el Departamento de Justicia tienen un documento que describe un esquema de tráfico de influencia que involucraría al presidente Biden. No solo es preocupante la existencia de dicho documento, sino el accionar del FBI con respecto al mismo.¿Quién redacta la Constitución en Chile?El pueblo chileno acude a las urnas para elegir a los 50 consejeros constitucionales que elaborarán el nuevo proyecto de Constitución. A diferencia del proceso anterior, dichos consejeros trabajarán sobre un anteproyecto ya escrito por una comisión de expertos. El fracaso del proceso constitucional anterior habría causado una caída en el interés por redactar una nueva Constitución.De acuerdo al politólogo y periodista chileno Louis Casado, "después de rechazar la Constitución que había sido propuesta, inventaron un proceso constituyente que deja afuera al pueblo de Chile. Entonces, nadie se siente concernido por un proceso que en realidad es una pantomima, una payasada", sentenció.Petro busca retirar al ELN el estatuto de terrorista en la UEEl mandatario de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su par del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que interceda para retirar a la guerrilla del ELN de la lista de organizaciones terroristas de la UE y se establezca su estatuto como organización política, algo que ayudaría en el proceso de los diálogos de paz que tienen lugar en La Habana.Con base en lo vivido en las negociaciones del 2016, Pastor Alape, miembro del Partido Comunes, quien además fuera uno de los máximos líderes de las FARC-EP, advirtió que ese es un procedimiento largo.China se lanza por su internet de supercomputadoras y la autosuficiencia tecnológicaPara fines de 2025, China tendría conectada una red de supercomputadoras que permitiría a los usuarios acceder a múltiples máquinas en una plataforma similar a un navegador. El objetivo sería mejorar la tecnología, la innovación y las capacidades de investigación del país en varios campos como el aeroespacial, el meteorológico, la medicina, las finanzas, y la inteligencia artificial.En este sentido, Edgar Pérez, conferencista internacional y experto en tecnología, señala que "China ha avanzado mucho en el desarrollo de nuevas tecnologías y en su autosuficiencia en este sector, teniendo en cuenta, no solo el desarrollo, sino [también] la cadena de suministros, para dejar de depender de terceros países y seguramente lo va a lograr".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

