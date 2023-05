https://sputniknews.lat/20230505/por-que-paraguay-aprobo-el-etiquetado-de-alimentos-con-una-lupa-y-no-con-octogonos-1139107532.html

¿Por qué Paraguay aprobó el etiquetado de alimentos con una lupa y no con octógonos?

El Congreso paraguayo resolvió que los alimentos envasados deberán tener rótulos que informen a los consumidores sobre el exceso de azúcares, grasas y sodio... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T15:31+0000

2023-05-05T15:31+0000

2023-05-06T15:23+0000

américa latina

paraguay

sociedad

ley de alimentos

cámara de diputados de paraguay

senado de paraguay

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/05/1139108096_0:203:929:725_1920x0_80_0_0_7085e8e69c5f844605195293fa7d472f.jpg

La Cámara de Senadores sancionó el 4 de mayo la Ley de rotulado frontal para los alimentos envasados que permitirá a las personas identificar más fácilmente los productos con un perfil nutricional que puede dañar la salud.Para aplicar la normativa, Paraguay incorporará en los envases una etiqueta rectangular con el dibujo de una lupa para advertir sobre el alto contenido de azúcares, grasas y sodio. Se trata del mismo tipo de rótulo que se usa en Brasil desde 2022.La elección de este diseño no es casual. Se prefirió la lupa al octógono negro que se utiliza en Argentina debido a la gran cantidad de alimentos de contrabando que ingresan desde ese país, explicó Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), al medio local Última Hora.No obstante, vale recordar que en el marco de la discusión sobre el etiquetado en Paraguay, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) realizó en 2021 una encuesta que reveló que el 71% de las personas consultadas preferían el octógono a la lupa porque "alertaba más" sobre el alto contenido de azúcar, grasa o sodio.En Sudamérica los octógonos negros son usados en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. En Ecuador y Bolivia se optó por rotular con semáforos.Alto en caloríasLa aprobación del etiquetado frontal generó diferencias entre las cámaras del Congreso paraguayo debido a que algunos senadores apostaban a incluir la categoría "alto en calorías" para rotular los alimentos.El senador del Frente Guasú, Jorge Querey, quien también preside la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, cuestionó que la Cámara de Diputados no haya seguido esa línea.Esto "vulnera la posibilidad de que una persona cuando compre un producto sepa que es alto, medio o bajo en calorías", explicó al medio local ABC.Tras no reunir mayoría absoluta, quedó sancionado en el Senado el texto de la Cámara de Diputados, que se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación.El proyecto establece que todas las personas físicas o jurídicas que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, distribuyan, comercialicen o importen alimentos envasados para el consumo humano en Paraguay, quedan obligados a aplicar la nueva normativa.En la región, Chile promulgó la Ley de Etiquetado de Alimentos y Publicidad en junio de 2016 como una forma de controlar el sobrepeso y la obesidad en la población. Las etiquetas advierten que los productos son altos en: calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas.Uruguay aplicó una reglamentación de similares características en agosto de 2018 para que los consumidores sepan que los alimentos pueden tener exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio.En Argentina el etiquetado frontal entró en vigencia en 2022 con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable de 2021.

paraguay

paraguay, sociedad, ley de alimentos, cámara de diputados de paraguay, senado de paraguay