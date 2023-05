https://sputniknews.lat/20230506/carlos-iii-es-coronado-rey-del-reino-unido-e-impulsa-el-ya-creciente-sentimiento-antimonarquico-1139125099.html

Carlos III es coronado rey del Reino Unido e impulsa el ya creciente sentimiento antimonárquico

Carlos III es coronado rey del Reino Unido e impulsa el ya creciente sentimiento antimonárquico

El monarca británico, Carlos III, fue coronado oficialmente en la abadía de Westminster. La ceremonia tuvo lugar mientras se registraban protestas de grupos... 06.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-06T14:31+0000

2023-05-06T14:31+0000

2023-05-06T14:58+0000

internacional

carlos iii

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/06/1139125562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_50acbc51ec933ccacfa475ee5df73ad7.jpg

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza de Carlos III, seguida de una salva de artillería en Londres. Antes de la imposición de la corona, el monarca recibió diversos ornamentos reales como un orbe, un cetro y una cruz, un cetro y una paloma y un anillo de soberano.Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre a la edad de 96 años, tras 70 años y 214 días de reinado sobre los países del Reino Unido de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e islas anexadas, el más largo de la historia. Su primogénito Carlos III fue proclamado oficialmente monarca del país el 10 de octubre en el Palacio de Saint James en Londres, así como rey de Canadá."No es mi rey"La coronación tiene lugar en la capital británica en medio de protestas de antimonárquicos.Cerca de 2.000 personas se reunieron en la Plaza de Trafalgar. Los antimonárquicos corean "no es mi rey", pero las manifestaciones son relativamente pacíficas. Los partidarios de la independencia de Escocia y Gales también se manifiestan y gritan "¡No es mi rey!" y "¡Dios salve a los pobres!", informó Sky News.No obstante, la Policía está realizando detenciones a gran escala en el centro de la capital británica.El canal Sky News anunció que seis activistas, incluido el jefe del movimiento antimonárquico Graham Smith, fueron detenidos cuando se dirigían a la Plaza de Trafalgar antes de comenzar la coronación. Asimismo, 19 miembros del grupo activista Just Stop Oil fueron detenidos en la calle Mall que conduce al Palacio de Buckingham. La organización de derechos humanos Human Rights Watch condenó la detención de los manifestantes."Los informes sobre la detención de personas que se opusieron pacíficamente a la coronación son increíblemente preocupantes", indica el comunicado de la ONG."La monarquía está en un gran aprieto"El grupo de partidarios de la república, fundado en el Reino Unido en 1983, cree que la ascensión de Carlos al trono les brinda la mejor oportunidad de acabar con la monarquía que tiene una historia de más de 1.000 años. Según Graham Smith, la monarquía no tiene cabida en una democracia del siglo XXI, sobre todo cuando la población se enfrenta a una de las peores crisis en décadas. El rey Carlos III es menos popular que su madre, Isabel II, cuya muerte en septiembre de 2022 marcó el fin de una era en el país, estimó la empresa británica de estudios YouGov. Sus datos indican que en 2012 el 73% de la población veía la monarquía como una bendición para el Reino Unido, pero esa cifra ha caído ahora al 53%.Smith opina que el nivel de apoyo a la familia real seguirá disminuyendo y que un futuro Gobierno decidirá finalmente celebrar un referendo sobre la cuestión. En su opinión, Carlos no ha heredado el respeto y la deferencia que los británicos han mostrado hacia la reina, por lo que están con más disposición a desafiarlo. Los actuales dirigentes de Escocia y Gales también se oponen a la monarquía.¿Qué países han roto o planean romper con la monarquía británica?Al día de hoy, en la lista de países que todavía reconocen a la monarquía británica como cabeza de Estado, aparecen Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Salomón y Tuvalu.Durante el reinado de Isabel II, 13 países decidieron dejar de tener a la reina como su jefa de Estado. La última de las naciones en independizarse fue Barbados, que hasta 2021 reconocía a la reina Isabel II como jefa de Estado. La declaración cortó cuatro siglos bajo soberanía británica para el país insular de las Antillas.Pese a ello, continúa formando parte del bloque de la Mancomunidad de Naciones de manera voluntaria, junto a otros 53 países soberanos independientes y semindependientes que comparten lazos históricos con el Reino Unido.Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves buscan seguir el camino de Barbados y sumarse al listado de países que abandona las directrices del Reino Unido.El 4 de mayo, Jamaica anunció que planea celebrar un referendo sobre la independencia de la monarquía británica y la elección de su presidente ya en 2024, y también tiene previsto exigir disculpas y reparaciones al Reino Unido por los años de trata de esclavos en el pasado, declaró la ministra de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, Marlene Malahoo Forte.Añadió que "las reparaciones son lo que el pueblo de Jamaica quiere y eso es lo que el Gobierno conseguirá". La ministra también subrayó que tiene intención de celebrar una consulta pública sobre el referendo y presentar el proyecto de ley al Parlamento en mayo. El proyecto de ley podría tardar hasta nueve meses en aprobarse, tras lo cual el pueblo tendría que aprobarlo en un referendo.En Canadá, un sondeo del 24 de abril, realizado por la organización nacional sin ánimo de lucro Angus Reid Institute muestra que el 60% de los encuestados se opone a que Carlos III sea reconocido como el rey de su país. Además, el 62% de los residentes expresó su rechazo a que la imagen de Carlos III adorne el dólar canadiense."Creo que es hora de que la monarquía se retire", declaró el presidente de la asociación india de Canadá, Parmod Chabra. En su discurso, también recordó las atrocidades cometidas contra su pueblo durante el Imperio británico.En Australia, el 22 de septiembre de 2022, la misma fecha que se celebraba el Día de Luto Nacional por la muerte de la monarca, miles de personas salieron a reclamar el fin de la monarquía en el país. Las manifestaciones se celebraron en las ciudades más pobladas del país, como Sídney, Melbourne y Camberra.

https://sputniknews.lat/20230410/nuevo-emoji-de-corona-aparece-en-twitter-para-celebrar-la-proxima-coronacion-de-carlos-iii-1137944084.html

https://sputniknews.lat/20220909/la-muerte-de-isabel-ii-podria-acelerar-la-independencia-de-paises-caribenos-1130307986.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

carlos iii, reino unido