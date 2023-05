https://sputniknews.lat/20230506/occidente-contribuye-a-la-muerte-de-los-ucranianos-al-enviarles-armas-que-desconocen-1139013713.html

Occidente contribuye a la muerte de los ucranianos "al enviarles armas que desconocen"

El exoficial de inteligencia afirmó que el envío de equipamiento occidental a Ucrania no tendría ningún impacto en el curso de los acontecimientos, ya que las Fuerzas Armadas ucranianas reciben tanques que no saben cómo manejar. Para el militar, cada tanque alemán Leopard se convertirá en un "ataúd con ruedas" para su tripulación ucraniana, puesto que requiere un enfoque y un mantenimiento completamente diferentes a los de los tanques T-72.Además, comentó las exigencias del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, de enviar a Kiev cazas F-16. Como señaló Ritter, su aparición en el campo de batalla tampoco cambiará nada y puede debilitar aún más a Ucrania. Asimismo, subrayó que los cazas occidentales y los utilizados por las FFAA ucranianas son completamente diferentes, por lo que llevaría mucho tiempo volver a entrenar a los pilotos.En este contexto, declaró que Rusia tiene suficiente potencial militar. El nuevo paquete de ayuda militar para Kiev incluye munición adicional para lanzacohetes múltiples Himars, así como proyectiles para obuses y otros tipos de artillería, armas antitanque y de pequeño calibre, camiones y remolques para el transporte de equipos pesados.Según una lista detallada de las armas incluidas en el nuevo paquete, Washington tiene la intención de entregar a Kiev proyectiles de artillería de 155 mm, sistemas de misiles antitanque TOW, sistemas antitanques AT4, así como cohetes no guiados Hydra 70 que pueden montarse tanto en aviones como en helicópteros. El nuevo paquete de ayuda también incluye armas ligeras y munición, camiones y remolques, munición para superar obstáculos, piezas de repuesto y equipos de reparación.¿Cuánto dinero gasta EEUU en Ucrania? La guerra por poderes entre Rusia y la OTAN en Ucrania es ya uno de los 10 mayores enredos militares de la historia estadounidense, sin final a la vista. Solo en 2022, el Congreso destinó más de 112.000 millones de dólares a Ucrania para ayuda militar, económica y humanitaria. Eso se suma a más de 2.500 millones de dólares en ayuda militar estadounidense enviada a Kiev entre 2014 y 2021, un préstamo de 1.000 millones de dólares en 2014, y más de 1.100 millones de dólares en apoyo económico entre 2017 y 2018, y 2.600 millones de dólares en nueva ayuda militar anunciada el mes pasado.Hasta la fecha, Ucrania ha costado a Washington más que la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, la Guerra Civil estadounidense, la Guerra hispano-estadounidense, la Revolución Americana y la Guerra Revolucionaria, la Guerra México-Estadounidense y la Guerra de 1812. La crisis de Ucrania solo está por detrás de la Primera y Segunda Guerras Mundial, Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, cuyos costes ascendieron a cientos de miles de millones o incluso billones de dólares.Solo Washington ha aportado más de 35.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, anunció el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en su discurso de apertura de una reunión de responsables de defensa de la OTAN.A ello se suma el apoyo económico y humanitario. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, la Casa Blanca destinó 27.100 millones de dólares a la ayuda financiera, y 4.000 millones a ayuda humanitaria, entre enero de 2022 y febrero de 2023.¿A dónde van el dinero y la ayuda? Los funcionarios admitieron que "tienen casi cero" idea de lo que ocurre con las armas y municiones después de que entran en la "niebla del conflicto" ucraniano. La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, aseguró que Washington no encontró "pruebas de que la ayuda estadounidense esté siendo mal utilizada o malgastada". El periodista de EEUU y ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh reveló que el Gobierno de Volodímir Zelenski había malversado 400 millones de dólares o más en la compra de gasóleo en 2022. En este contexto, señaló que Occidente sabe que las armas suministradas a las tropas ucranianas están en el mercado negro, pero sus medios de comunicación lo pasan por alto.Según el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, el Departamento de Defensa no asigna las armas que envía a unidades particulares: "Depende de los ucranianos determinar a dónde van y cómo se asignan dentro de su país".Desde Rusia han advirtieron en varias ocasiones que las armas occidentales ya se venden en el mercado negro y se envían a Oriente Medio. Los europeos no entienden que "están jugando con fuego", porque esas armas pueden caer en manos de terroristas, agregaron.¿Cuál es la deuda nacional de Ucrania y a quién debe? Kiev casi duplicó su deuda nacional en el último año, pasando de 57.000 millones de dólares en febrero de 2022 a más de 106.200 millones un año después. Otra medición sitúa la deuda nacional ucraniana total incluso por encima: más de 161.940 millones de dólares. Al comienzo de la operación especial, los funcionarios ucranianos lanzaron una propuesta de amnistía de la deuda para Kiev, instando a las "organizaciones financieras internacionales" a "revisar la política de endeudamiento y reducir a cero las deudas de Ucrania."Sin embargo, las conversaciones sobre el aplazamiento de la deuda se esfumaron pronto, ya que Kiev no solo acumuló nuevas deudas, sino que se vio obligada a reembolsar al Fondo Monetario Internacional antiguas obligaciones por valor de más de 2.700 millones de dólares, más 486 millones en recargos, más que el gasto en educación, medio ambiente y otros programas importantes juntos. Los acreedores occidentales aprovecharon la situación de vulnerabilidad de Ucrania para impulsar reformas largamente reclamadas, como la flexibilización de las leyes de propiedad de la tierra, para permitir que los oligarcas y los intereses financieros extranjeros amplíen su control sobre la fértil tierra agrícola chernozem (tierra negra) del país.Además, el mandatario ucraniano dejo muy claro que su Gobierno está encantado de complacer a las multinacionales para que obtengan pingües beneficios mientras "reconstruyen el país". "Es obvio que las empresas estadounidenses pueden convertirse en la locomotora que impulse de nuevo el crecimiento económico mundial (...) Todo el mundo puede convertirse en una gran empresa trabajando con Ucrania en todos los sectores, desde el armamento y la defensa hasta la construcción, desde la comunicación hasta la agricultura, desde el transporte hasta las tecnologías de la información, desde los bancos hasta la medicina", declaró Zelenski en una reunión de las Cámaras de Comercio estadounidenses celebrada en enero.Sin embargo, estas "locomotoras" no trabajan gratis y que, ya sea en su país o en el extranjero, su principal objetivo y responsabilidad legal es y ha sido siempre obtener beneficios para sus accionistas.La ayuda militar de EEUU a Ucrania ha alcanzado los 36.400 millones de dólares desde que Biden asumió el cargo como presidente, informó el Pentágono. Sin embargo, desde el organismo castrense señalaron que, desde el inicio de la operación especial rusa, Estados Unidos ha entregado a Kiev ayuda militar por un valor de 35.700 millones de dólares.Desde la Cancillería de Rusia advirtieron que los envíos de armas a Kiev provocarán una mayor escalada de la crisis ucraniana y a un continuo derramamiento de sangre. No obstante, el Ejército ruso está preparado para cualquier escenario. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen el avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

