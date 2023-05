El Ejército ruso puede desviar los cohetes del Himars

https://sputniknews.lat/20230507/el-ejercito-ruso-puede-desviar-los-cohetes-del-himars-1139155569.html

El Ej茅rcito ruso puede desviar los cohetes del Himars

El Ej茅rcito ruso puede desviar los cohetes del Himars

El sistema de armas de fabricaci贸n estadounidense Himars se ha vuelto "cada vez menos eficaz", asegur贸 una fuente a la cadena CNN. Seg煤n los expertos... 07.05.2023, Sputnik Mundo

Seg煤n las fuentes de la cadena en los Ej茅rcitos de EEUU, Reino Unido y Ucrania, los militares rusos han estado utilizando t茅cnicas de interferencia en los 煤ltimos meses para desviar las municiones guiadas por GPS de los lanzacohetes m煤ltiples Himars suministrados por Estados Unidos. Un operador de drones ucraniano que fue citado, se帽al贸 que las interferencias impuestas por los militares rusos eran "significativas", y eso fue algo que no hab铆a visto antes del pasado noviembre. Por su parte, un oficial del Pent谩gono describi贸 el proceso de b煤squeda de nuevas formas de combatir los esfuerzos de Rusia por desviar el curso de los cohetes como "un juego constante del gato y el rat贸n" y no est谩 claro hasta qu茅 punto este juego es sostenible a largo plazo.Otro alto funcionario del Pent谩gono a帽adi贸 que EEUU ha estado ayudando a los ucranianos a luchar contra el bloqueo mediante el ajuste de software de guiado y "ajustes constantes para que sigan siendo eficaces." Mientras, un agente militar brit谩nico tuvo que admitir el cambio considerable de los requisitos, la formaci贸n y los equipos complementarios a medida que han evolucionado las interferencias electr贸nicas de Rusia.Al mismo tiempo, las fuentes entrevistadas por el medio estadounidense destacan que estas interferencias radioelectr贸nicas afectan no solo a los proyectiles de los Himars, sino tambi茅n a los m贸dulos JDAM de las bombas lanzadas desde aeronaves y los proyectiles de artiller铆a guiados Excalibur. El Himars, que puede atacar objetivos a una distancia de hasta 80 km, es uno de los sistemas de armamento m谩s sofisticados que Estados Unidos ha proporcionado a Kiev desde que Mosc煤 lanz贸 su operaci贸n militar en el Estado vecino en febrero de 2022. Seg煤n el Pent谩gono y el Departamento de Estado, el pa铆s norteamericano ha destinado 38 sistemas Himars a Ucrania desde que estall贸 el conflicto.

