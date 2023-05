https://sputniknews.lat/20230507/la-industria-petrolera-de-mexico-entre-el-sueno-de-la-autosuficiencia-energetica-y-la-deuda--1139141862.html

La industria petrolera de México, entre el sueño de la autosuficiencia energética y la deuda

La industria petrolera de México, entre el sueño de la autosuficiencia energética y la deuda

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las dependencias gubernamentales centrales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su objetivo es rescatar a esta... 07.05.2023, Sputnik Mundo

Aunque los números rojos suelen ser una realidad en los reportes financieros de Pemex, su director actual, Octavio Romero, sostiene que el rescate de la compañía "se está logrando con el talento y el esfuerzo de los técnicos y los trabajadores". Sin embargo, el reporte trimestral más reciente de Pemex dibuja otro panorama. Durante los primeros tres meses del año, la empresa registró una utilidad neta de 53.735 millones de pesos, en comparación con los más de 122.000 millones de pesos del mismo periodo de 2022, lo que equivale a una caída del 53,6%.A esto se suma una reducción del 28% en los precios del petróleo, al pasar de 91 dólares por barril a 65, lo que provocó que las ganancias pasaran de 500.000 millones de pesos a 418.000 millones, en un año.Pemex acumula una deuda de más de 107.387 millones de dólares, equivalente al 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. En el primer trimestre de 2023, la paraestatal pagó 38.200 millones de dólares únicamente por intereses generados, una cifra superior a la inyección de 35.000 millones de dólares que realizó el Gobierno de México en 2022, precisamente para ayudar a las finanzas de la petrolera.El pasado 4 de mayo, el subsecretario de Hacienda del país latinoamericano, Gabriel Yorio, anunció que este año no se darían apoyos económicos a Pemex y únicamente se mantendría la tasa fiscal del 40% que se le aplica a la paraestatal, 25% menos que la aplicada por la Administración anterior del expresidente Enrique Peña Nieto. Problemas latentesEspecialistas consultados por Sputnik coincidieron en que, a pesar de que Pemex logró incrementar su producción petrolera, con un máximo de 1,87 millones de barriles diarios, su situación financiera es delicada.El economista especializado en mercados energéticos Alonso Romero asegura que Pemex "se encuentra en un estado delicado, pero estable", y considera que se debe apostar por su fortalecimiento "capturando [cómo se ha hecho] pedazos de la cadena de valor que estén más arriba, no solo exploración y producción, también refinación, petroquímica y otras áreas". Sobre la deuda que arrastra la paraestatal y la estrategia de mantener bajo el Derecho de Utilidad Compartida (el impuesto que el Gobierno federal le cobra), el experto sostiene que "durante el sexenio de López Obrador se ha manejado muy bien el tema del perfil de la deuda", de modo que no representará un problema a corto y mediano plazo, aunque sí "podría dificultar futuros refinanciamientos y presionar fuertemente el servicio de cobertura de la deuda".En contraste, el fundador de Grupo Indimex —firma dedicada a operaciones con productos refinados y gases licuados en México y América Latina—, Rajan Vig, dice que Pemex se encuentra en una "espiral constante de problemas financieros", cuyo principal reto, en esto momentos, es su falta de liquidez, una situación que se vive en el mundo por el contexto de la pandemia y la crisis energética europea, aunado a su problema para liquidar su deuda que "va en detrimento de su capacidad para funcionar correctamente".Autoabastecimiento, un sueñoPara el especialista, la solución de reducir la carga fiscal de Pemex es una medida que únicamente funcionará en el corto plazo, ya que, a la larga, la paraestatal cargará con más deuda, mientras batalla para encontrar formas de financiamiento que le ayuden a liquidarla y a alcanzar su objetivo de autosuficiencia energética.Parte del problema, según Vig, es que la petrolera mexicana ha dejado de incrementar sus ganancias, lo que impide que pueda solventar sus deudas.El experto opina que un error en la estrategia ha sido que la empresa gubernamental no ha logrado construir nuevos activos, pues "es muy obvio que en este momento este Gobierno está enfocado en rescatar las empresas estatales".A lo largo de la Presidencia de López Obrador, se han invertido más de 62.000 millones de pesos para la rehabilitación del sistema nacional de refinerías, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía.Además, se pagó un total de 596 millones de dólares para adquirir por completo la participación en la refinería de Deer Park, copropiedad de Shell, mientras que se invirtieron más de 12.000 millones de dólares (originalmente 8.000 millones de dólares) para la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, inaugurada en julio de 2022, pero aún sin operar.Sobre la soberanía energética a la que apuesta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ambos especialistas coinciden en que la paraestatal no tienen la capacidad para satisfacer toda la demanda de combustible del país, misma que sigue en aumento.Alonso Romero estima que, en las condiciones actuales, Pemex podría abastecer hasta el 80% de la demanda; sin embargo, Rajan Vig insiste en que, mientras no se invierta en nuevos activos y no se tengan los recursos para invertir en infraestructura, la autosuficiencia energética, en materia petrolífera, seguirá siendo un sueño."El Gobierno tiene que incentivar a empresas privadas para construir infraestructura, que es lo que más necesita Pemex en este momento", observa. "Con la falta de permisos y con el Gobierno más enfocado en rescatar bienes, pues no hay incentivo ni interés del sector privado para trabajar en conjunto con el Gobierno y con Pemex. Es más Pemex contra el sistema privado", concluye el fundador de Grupo Indimex.

