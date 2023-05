https://sputniknews.lat/20230508/eeuu-hace-un-nuevo-intento-por-quedarse-con-avion-de-emtrasur-pero-argentina-no-responde-1139213980.html

EEUU hace un nuevo intento por quedarse con avión de Emtrasur pero Argentina no responde

EEUU hace un nuevo intento por quedarse con avión de Emtrasur pero Argentina no responde

Casi un año después de su aterrizaje y secuestro en Argentina, EEUU hizo un nuevo pedido para decomisar el avión de la compañía venezolana Emtrasur

Once meses después de que el avión venezolano de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) arribara a Argentina, continúa la polémica en torno a su devolución. Mientras que Venezuela advierte que se ha producido un "secuestro" de uno de sus bienes, EEUU ordena el decomiso definitivo de la aeronave.La justicia de EEUU ordenó decomisar el avión venezolano retenido en el aeropuerto argentino desde junio de 2022, cuando trasladaba autopartes al país con cuatro tripulantes iraníes y 15 venezolanos. Washington alega que el proceso de venta de la aeronave a Venezuela fue ilegal debido a que el país debe autorizar la comercialización de bienes hechos con tecnología estadounidense.Sin embargo, Argentina parece no hacer lugar a la exigencia de la Justicia norteamericana. El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) —la organización política de la comunidad judía en el país sudamericano— Jorge Knoblovits, cuestionó que la situación continúe "paralizada"."El Ministerio de Justicia ha pisado los pedidos de informes, los exhortos que envió el juez argentino y los que recibió la Justicia de los EEUU para que el avión sea decomisado y enviado" a ese país, manifestó en diálogo con La Nación.Knoblovits aseguró que en este contexto el juez federal Federico Villena, a cargo del caso en Argentina, no tiene capacidad de avanzar sobre la situación de la aeronave. Para el dirigente, la situación respecto al avión es "límite" y es inevitable que se entregue a EEUU.El nuevo pedido estadounidenseEl fallo judicial otorgó los derechos del Boeing 747-300 a EEUU tras considerar que su venta por parte de la empresa iraní Mahan Air a Venezuela en octubre de 2021 es ilegal. El Departamento de Comercio de la nación norteamericana exige la autorización de las compraventas de bienes fabricados con tecnología estadounidense y prohíbe la comercialización con empresas consideradas por Washington como sospechosas de terrorismo, en un contexto en que el país angloparlante ha impuesto diversas sanciones tanto contra Irán como contra Venezuela.La compañía iraní reúne sanciones de Washington por supuestos vínculos con actividades terroristas, denunciados por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en tensión con Irán debido al atentado contra las instalaciones de la AMIA perpetrado en 1994.El propio Departamento de Justicia de EEUU ha señalado un supuesto vínculo entre Mahan Air y la organización radical libanesa Hizbulá y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, consideradas terroristas por la Casa Blanca.La Justicia estadounidense alega que la defensa de la estatal venezolana —perteneciente al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)— no reclamó la aeronave que trasladaba autopartes a Argentina durante el juicio que se realizó en EEUU, según consignó La Nación.El juez estableció que tanto las autoridades argentinas como la estatal Emtrasur y la embajada venezolana en Washington fueron notificados del decomiso que preveía el Gobierno estadounidense y que la propiedad sobre la aeronave no fue reclamada en los plazos que exigía la ley.La medida judicial de Moss estableció que la aeronave Boeing 747-300, con el número de cola YV-3531 y el número de fabricante 23413, "será confiscada a los EEUU" y que "no se requiere ninguna acción adicional en este asunto".De todas maneras, la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia argentino, tal como establece un acuerdo de cooperación para la justicia internacional firmado entre Buenos Aires y Washington en 1991. El tratado prevé que la resolución quede en manos del Ministerio de Justicia y no de la Cancillería, como sucedería en otros países.Un proceso de mesesEEUU ya ha realizado dos exhortos en el caso del avión de Emtrasur. En agosto de 2022 su Departamento de Justicia solicitó la incautación del avión a las autoridades argentinas. El juez federal argentino Federico Villena hizo lugar a esa solicitud luego de que la fiscalía federal de Lomas de Zamora considerara el reclamo como "procedente".El segundo pedido, realizado a fines de ese mismo año, buscaba que la aeronave fuera enviada a territorio estadounidense. Ante esta solicitud, el Ministerio de Justicia solicitó a Washington información adicional.Inicialmente todos los tripulantes del avión fueron retenidos por la justicia argentina, que los investigaba por posibles nexos con el terrorismo internacional. En septiembre de 2022, a 14 de los 19 miembros de la tripulación se les levantó la prohibición de salida del país, mientras que en octubre Argentina se levantó la medida para el resto de la tripulación por "falta de mérito" tras no encontrar pruebas suficientes para procesarlos.El Gobierno de Nicolás Maduro ha calificado de "secuestro" la retención de la aeronave y ha exigido su inmediata devolución a Venezuela."El avión está secuestrado, está detenido ilegalmente" sostuvo el mandatario en una entrevista concedida a Radio10 a pocos meses de la polémica retención de la aeronave. Maduro aseguró que el avión "no ha incurrido en ninguna ilegalidad en Argentina ni a nivel internacional" y aclaró que su incautación "es una maniobra contra Venezuela, como tantas maniobras para robarnos activos, cuentas, dinero, oro en el exterior".

