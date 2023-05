https://sputniknews.lat/20230508/empresa-rusa-revela-la-tactica-de-lanzamiento-de-drones-suicidas-privet-82-en-la-zona-de-combate-1139164723.html

Empresa rusa revela la táctica de lanzamiento de drones suicidas Privet-82 en la zona de combate

Empresa rusa revela la táctica de lanzamiento de drones suicidas Privet-82 en la zona de combate

Los nuevos drones de tipo avión Privet-82 destinados a las unidades de voluntarios se situarán en centros de retaguardia unificados antes de volar a la línea... 08.05.2023, Sputnik Mundo

La aeronave presentada puede alcanzar velocidades de hasta 140 km/h y su capacidad de carga es de hasta 5,5 kg."Como nuestro dron tiene un gran alcance, unos 30 km, podemos basarnos no en la línea de contacto, sino en la retaguardia. Es decir, el lanzamiento del dron se realiza a 15-20 km de la línea de contacto desde un punto de lanzamiento que puede servir a varias unidades [militares] al mismo tiempo", explicó Zhernov.A juicio del director, desde el "hub" se pueden enviar de uno a varios drones kamikaze a la vez a una unidad concreta. Si la unidad tiene un solo operador, este utilizará los drones uno por uno; si tiene varios operadores, entonces es posible llevar a cabo un ataque coordinado contra uno o varios objetivos diferentes."Durante el vuelo desde el lugar de lanzamiento hasta la línea del frente no está previsto ningún cambio de ruta: el dron sigue esta ruta en completo silencio de radio, no emite nada, va con el transmisor de video apagado para que no pueda ser interceptado por el enemigo", subraya Zhernov.Según los desarrolladores, así se queda eliminada la necesidad de mantener drones y una catapulta para su lanzamiento en el frente. Por lo tanto, las unidades de vanguardia solo necesitan dispositivos de visualización como gafas de realidad aumentada, una unidad de mando y control y un operador que se conectará al dron en vuelo para guiarlo hasta el objetivo elegido."Es posible utilizar nuestro dron en el asalto a zonas fortificadas. Además, existe una gran demanda para aplicarlo como cazador de vehículos blindados, pero para ello es necesario realizar antes una serie de pruebas", señalaron los representantes de la empresa.El objetivo a corto plazo es establecer la producción en serie a gran escala de este modelo, aclararon en KB Oko. En el futuro, el Privet-82 podría convertirse en un bombardero de primera línea capaz de regresar a la base tras lanzar un proyectil.

