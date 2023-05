https://sputniknews.lat/20230509/asi-se-celebro-el-dia-de-la-victoria-alrededor-del-mundo--videos-fotos-1139238805.html

Así se celebró el Día de la Victoria alrededor del mundo | Videos, fotos

Así se celebró el Día de la Victoria alrededor del mundo | Videos, fotos

El 9 de mayo, numerosos países del mundo realizan eventos para celebrar el Día de la Victoria. A pesar de que las autoridades de varias naciones se esforzaron... 09.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-09T15:32+0000

2023-05-09T15:32+0000

2023-05-09T16:19+0000

sociedad

internacional

día de la victoria

moldavia

rusia

armenia

letonia

🌍 europa

polonia

osetia del sur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/09/1139239032_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_857814dc8286f4721a8b9caa7ee97fa0.jpg

El desfile militar la Plaza Roja de Moscú (Rusia) representa uno de los eventos más importantes relacionados con el 9 de Mayo. Este año se distingue por la participación en el desfile de 530 combatientes que vinieron desde la zona de la operación militar especial rusa. Conmemoraciones multitudinarias alrededor del mundoEl desfile militar se realiza no solo en Rusia, sino también en otros lugares del mundo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y el embajador ruso, Víctor Coronelli, depositaron flores en el monumento al Soldado Internacionalista Soviético en la Habana para conmemorar así el Día de la Victoria sobre el nazismo.El Regimiento Inmortal también desfiló en Milán (Italia), donde los ciudadanos rindieron homenaje a los libertadores del nazismo.En Turquía, los lugareños celebraron el Día de la Victoria con una caravana de coches que recorrió Estambul, terminando la ruta cerca de la Residencia de Veraneo del Consulado de Rusia.Durante la celebración del Día de la Victoria en Almaty (Kazajistán), los residentes se reunieron en el Parque de Veintiocho Guardias de la División Panfilov.En Ereván, capital de Armenia, un grupo de personas que participaba en la marcha hacia la llama eterna desplegó una impresionante cinta de San Jorge de 100 metros de largo.Osetia del Sur también forma parte de los que organizan un acontecimiento tan complejo y hermoso simultáneamente para celebrar el Día de la Victoria. Se desarrolló en el corazón del país, en la capital de Tsjinvali.Asimismo, para la celebración del Día de la Victoria, los miembros de la Casa Rusa, el club juvenil indorruso, el Consejo de Historia Indorruso y algunos estudiantes internacionales presentaron en una calle de la ciudad de Trivandrum en el estado de Kerala (la India) una cinta de San Jorge de 78 metros de largo.Tensiones durante la celebración del Día de la VictoriaSin embargo, el deseo de los ciudadanos de conmemorar los sucesos de la Segunda Guerra Mundial se ha visto ensombrecido por las acciones discriminatorias de autoridades de varios Estados, así como por las actividades provocadoras de grupos agresivos, que esperaban a la gente en los lugares de memoria para incitar conflicto. En Berlín (Alemania), a pesar de todas las prohibiciones relacionadas con símbolos nacionales de Rusia y la URSS, los ciudadanos conmemoraron a los que liberaron el mundo del nazismo.Al mismo tiempo, al embajador ruso en Polonia, Serguéi Andréev, no se le permitió colocar flores por el Día de la Victoria en el cementerio conmemorativo de Varsovia. La multitud exigió que el embajador se quitara la cinta de San Jorge de su chaqueta. Andréev tuvo que abandonar el lugar debido a la agresividad de la gente.La cinta de San Jorge, cuyos colores recuerdan el fuego y la pólvora y que antes simbolizó las victorias y las hazañas de los antepasados, se convirtió en símbolo de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria (del 22 de junio de 1941 al 9 de mayo de 1945). La cinta formó parte de numerosas condecoraciones militares del Imperio ruso y de la URSS.En Moldavia se producen también actos de discriminación contra los símbolos de la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento moldavo aprobó el 14 de abril unas enmiendas al código de infracciones, en las que se hacía referencia a la prohibición de la cinta de San Jorge y de los símbolos V y Z, estableciendo multas por su uso de 245 a 490 dólares para las personas físicas; de 490 a 980 dólares para los funcionarios y de 490 a 1.630 dólares para las entidades jurídicas.No obstante, este día, pese a todas las dificultades, los participantes del Regimiento Inmortal dejaron ofrendas florales en la llama eterna en la ciudad de Chisináu, capital de Moldavia, y desplegaron una enorme bandera de la Victoria.Una segunda marcha fue iniciada y dirigida por el partido de la oposición moldavo Shor. Antes, una marcha por separado fue llevada por representantes de la sociedad civil, el Comité Nacional para la Victoria, junto con los partidos Socialista y Comunista."No se trata de una acción política. Es tanto un homenaje a los que liberaron a nuestro país de los nazis como una especie de llamamiento a la generación actual para que no olvide las hazañas de los héroes", declaró el diputado Vadim Fotesku al corresponsal de Sputnik. Los participantes llevan fotos de sus familiares, que participaron en batallas por la liberación de Moldavia y Europa. La longitud del recorrido de esta procesión conmemorativa fue de 640 metros.Asimismo, a pesar de las prohibiciones de reunirse y permanecer en el lugar conmemorativo, los residentes de Riga, capital de Letonia, depositaron flores en la tumba del soldado desconocido ubicada en el cementerio Pokrovski. No obstante, se informa que cinco personas fueron detenidas por depositar flores en el lugar de un monumento derribado en el Parque de la Victoria.En Tallin, capital de Estonia, a pesar de las advertencias de las autoridades, varias personas depositaron flores junto al monumento del soldado de bronce por el Día de la Victoria.Además, en la ciudad estoniana de Narva, las autoridades prohibieron manifestarse cerca del lugar donde se encontraba el monumento al demolido carro de combate T-34. El 16 de agosto, las autoridades estonias desmantelaron en la ciudad de Narva el monumento al tanque soviético T-34, símbolo de la victoria de la Unión Soviética sobre las fuerzas de la Alemania nazi en 1945, que fue llevado a un museo que se encuentra en la localidad de Viimsi, cercana a Tallin.

moldavia

armenia

letonia

polonia

osetia del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, día de la victoria, moldavia, rusia, armenia, letonia, 🌍 europa, polonia, osetia del sur