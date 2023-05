https://sputniknews.lat/20230509/el-problema-real-de-haiti-es-la-descomposicion-de-un-sistema-neocolonial-1139255222.html

Tan solo en abril hubo 600 homicidios en el país, y un total de 1.400 en los cuatro primeros meses del año, según Naciones Unidas. En otro orden, Rusia conmemoró el aniversario 78 del Día de la Victoria ante la Alemania nazi. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El problema real de Haití es la "descomposición de un sistema neocolonial" El problema real de Haití es la "descomposición de un sistema neocolonial"

La crisis en Haití se agrava con una nueva ola de violencia en varios distritos de la capital, Puerto Príncipe, fruto del conflicto entre bandas criminales. Una posible solución se ve cada vez más lejos.A las 1.400 personas asesinadas desde enero a abril se suman 393 heridas y 395 secuestradas.La información proviene de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh). Su titular, Volker Türk, afirmó que los datos revelan "una espiral de violencia interminable".A criterio del entrevistado, "todas las estructuras públicas del país han estado al servicio de los intereses de EEUU y de la clase elitista haitiana. Hoy los de abajo ya no quieren seguir viviendo como antes".Boisrolin considera que a la actual crisis de violencia e inseguridad, fruto del avance de grupos criminales en Puerto Príncipe, no se la combate con "envío de tropas y ocupaciones internacionales (caso de la ONU)”."Desde 1993 pasaron más de 30 misiones de paz, que han empeorado la situación. La única posibilidad es confiar en la resistencia del pueblo haitiano. Es el único sujeto que puede cambiar el rumbo del país", apuntó el entrevistado.Según el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, en la actualidad Haití no está en condiciones de organizar elecciones serias.Boisrolin aseguró que el país hoy se encuentra "amenazado por bandas criminales" y gobernado por "una clase dirigente en complicidad con los intereses del imperialismo [de EEUU]".El considerado "país más pobre de América", devastado por un terremoto en 2010 que dejó más de 300.000 muertos y pérdidas totales en infraestructura, ha entrado en una espiral de crisis desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021.Más allá de la inseguridad por las bandas criminales, las condiciones de vida empeoran por la pobreza, el hambre y la epidemia de cólera.El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte que cerca de cinco millones de personas en Haití, casi la mitad de los habitantes, sufren inseguridad alimentaria aguda.Actualmente, casi 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza; y un tercio en situación de pobreza extrema.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la conmemoración en Rusia del 78 aniversario del Día de la Victoria, fecha que recuerda la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y en la Gran Guerra Patria (1941-1945).El presidente Vladimir Putin lideró la ceremonia en la Plaza Roja de Moscú, que incluyó el clásico desfile militar.El mandatario afirmó, en relación con la crisis en Ucrania, que "se ha vuelto a desatar una guerra contra Rusia, pero el país ha repelido al terrorismo y volverá a superar este nuevo reto".En otro orden, la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de continuar el juicio político al presidente Guillermo Lasso por un caso de corrupción. Conversamos con el periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

