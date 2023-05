https://sputniknews.lat/20230510/el-canciller-italiano-acusa-a-la-vicepresidenta-espanola-de-injerencia-en-la-politica-de-italia-1139294274.html

El canciller italiano acusa a la vicepresidenta española de injerencia en la política de Italia

ROMA (Sputnik) — El titular de Exteriores y vice primer ministro italiano, Antonio Tajani, culpó a la vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo y... 10.05.2023, Sputnik Mundo

"Es una lástima que la vice primera ministra española, Yolanda Díaz, se entrometa en la vida política italiana emitiendo juicios inaceptables sobre las decisiones del Gobierno, cuyas dificultades electorales no justifican las ofensas a un socio y aliado europeo. Esta no es la manera de colaborar", escribió Tajani en su cuenta de Twitter. Más temprano, el 10 de mayo, durante el Congreso de los Diputados, Díaz acusó al partido de extrema derecha española Vox de esforzarse por implementar decisiones similares a las adoptadas el pasado 1 de mayo por el Gobierno italiano. De acuerdo con Díaz, Roma no solo decidió abolir la renta básica universal, mediante la cual el Gobierno pagaba dinero a los necesitados para brindarles un nivel de vida aceptable, sino que también firmó un "'decretazo' para volver a los contratos basura". Este es el segundo escándalo en las relaciones entre Italia y sus socios de la Unión Europea, pues la semana pasada el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, afirmó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, era "incapaz" de solucionar el problema de la migración ilegal en el país. Entonces, Tajani calificó las declaraciones del titular francés de "un insulto irrazonable y vulgar a un país amigo y aliado" y canceló su viaje a París, donde tenía previsto reunirse con su homóloga francesa, Catherine Colonna.

