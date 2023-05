https://sputniknews.lat/20230510/el-presidente-de-argentina-acusa-a-la-corte-suprema-de-tener-un-caracter-antidemocratico-1139287935.html

El presidente de Argentina acusa a la Corte Suprema de tener un carácter antidemocrático

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó a la Corte Suprema de Justicia por haber suspendido el 9 de mayo las elecciones...

américa latina

argentina

alberto fernández

política

corte suprema de justicia

elecciones

"La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna", sentenció Fernández en un mensaje emitido por cadena nacional. En su intervención, de transmisión obligatoria para los medios de comunicación, el jefe de Estado añadió que la suspensión de los comicios regionales "deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces". Si la Corte "no respeta la libertad de poderes, avasalla compulsivamente al federalismo y la autonomía de las provincias y va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado", definió el mandatario. El jefe de Estado recordó que su Gobierno impulsa un juicio político contra los miembros del máximo tribunal en el Congreso a raíz de una medida cautelar que concedieron el 21 de diciembre, por la que ampliaban de 1,4 al 2,95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la capital, denominados fondos coparticipables. El jefe de Estado subrayó que el dictado de la suspensión de los comicios se produjo "en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos". La decisión de frenar las elecciones a la gobernación de San Juan y Tucumán, después de que la oposición objetara las candidaturas de sus actuales gobernadores, respectivamente Sergio Uñac y Juan Manzur, por considerar que ambos de electos superarían el número permitido de mandatos consecutivos, fue avalada el 9 de mayo por tres de los cuatro miembros de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. En rechazo a esta iniciativa, el presidente cuestionó que no se conozca el patrimonio de los magistrados del máximo tribunal del país, los acusó de tomar de manera ilegal el Consejo de la Magistratura, órgano que supervisa y sanciona el desempeño de los jueces, y sostuvo que "la degradación judicial debe concluir". Fernández acusó a los miembros del tribunal de no respetar el federalismo ni la división de poderes y apuntó contra ellos por convertirse "en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático". El jefe de Estado se refirió en concreto al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que cuestionó el 9 de mayo "la expansión incontrolada de la emisión monetaria" ante un grupo de empresarios. "En primer término, no tiene autoridad, ni facultades, ni conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del Gobierno; en segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri [2015-2019] sin ser tratada por el Congreso", reprochó. Pedido de reformasTras esta exposición, el jefe de Estado exhortó al Congreso a agilizar la reforma del Poder Judicial a través de las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, a fin de reformar el Consejo de la Magistratura y ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema."Es imperioso que el Congreso apruebe esas leyes porque es el único camino que tenemos para poner fin a este sistema donde un puñado de jueces se erigen en seres todopoderosos", reclamó.Al avalar el 9 de mayo los pedidos de amparo que partidos de la oposición presentaron en San Juan y Tucumán, la Corte Suprema solicitó a los tribunales electorales provinciales que envíen informes sobre las candidaturas presentadas en un plazo máximo de cinco días.Manzur, que cumplió dos mandatos consecutivos de gobernador, fue impugnado por el Partido para la Justicia Social por aspirar a la vicegobernación en Tucumán en las elecciones, bajo la consideración de que no estaría respetando la alternancia.En el caso de Uñac, la agrupación Evolución Liberal señaló que, de resultar electo, cumpliría cuatro mandatos sucesivos.Manzur fue vicegobernador durante dos mandatos entre 2007 y 2015, y después fue electo como gobernador por otros dos períodos, entre 2015-2019 y 2019-2023, aunque entre septiembre de 2021 y febrero de este año dejó su cargo de forma temporal para ser jefe de gabinete del Gobierno de Alberto Fernández.Uñac ejerció de vicegobernador entre 2011 y 2015, y después fue gobernador por dos mandatos consecutivos, entre 2015-2019 y 2019-2023, puesto que aspiraba a revalidar en los comicios del 7 de mayo.Las provincias de La Pampa (centro), Salta (norte) y Tierra del Fuego (sur) también convocaron elecciones el 7 de mayo para elegir a sus próximas autoridades regionales.Los comicios presidenciales, por los que la ciudadanía argentina será convocada a elegir sus próximas autoridades nacionales, se celebrarán el 22 de octubre, y las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán los candidatos, se celebrarán el 13 de agosto.

argentina

2023

