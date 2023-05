https://sputniknews.lat/20230510/esposa-de-expresidente-peruano-toledo-viaja-a-israel-para-evitar-extradicion-desde-eeuu-1139293157.html

Esposa de expresidente peruano Toledo viaja a Israel para evitar extradición desde EEUU

Esposa de expresidente peruano Toledo viaja a Israel para evitar extradición desde EEUU

LIMA (Sputnik) — La esposa del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), Eliane Karp, viajó desde EEUU hacia Israel, evadiendo a la justicia peruana... 10.05.2023, Sputnik Mundo

Según el diario El Comercio, Karp, contra quien pesa un pedido de extradición por el Caso Ecoteva, usó su pasaporte israelí y habría tomado un vuelo comercial de United Airlines en la ciudad de San Francisco (oeste de EEUU) y arribaría a Tel Aviv. El Estado peruano remitió a EEUU un pedido de extradición contra Karp en el 2020. Sin embargo, el proceso de extradición no ha avanzado, por lo que en la actualidad Karp se encuentra hábil para abandonar EEUU y arribar a un país de donde no sea posible extraditarla. La esposa de Toledo tiene nacionalidad israelí, además de estadounidense, belga y peruana. Por los tratados que mantiene Israel con Perú, la extradición de Karp no es posible. Karp tomó la decisión de dejar EEUU luego de que su esposo fue extraditado en abril a Perú para que responda por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato, dentro del caso Lava Jato. La Fiscalía peruana acusa a Karp de lavado de activos al haberse beneficiado de la creación de una empresa offshore en Costa Rica, llamada Ecoteva. Según la Fiscalía, Ecoteva fue una empresa de fachada creada por la expareja presidencial para recibir cerca de 30 millones de dólares dados por la constructora brasileña Odebrecht. Odebrecht entregó este dinero al expresidente Toledo a cambio de la concesión que le dio a la empresa para llevar a cabo la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, ubicada en el sur de Perú.

