Caos en la frontera mexicana: ¿no se ha aclarado el plan de Biden a los guardias?

La medida de emergencia conocida como Título 42, que permitía expulsar migrantes ilegales de forma inmediata, expiró el 11 de mayo. De ahí que actualmente la... 11.05.2023, Sputnik Mundo

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (NBPC, por sus siglas en inglés), Chris Cabrera, que trabaja como guardia en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, confirmó a Sputnik que se desconoce el plan de la Administración Biden para frenar una oleada de migrantes.A principios de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la frontera sur de Estados Unidos sería un caos cuando expirase el Título 42. Por esas mismas fechas, un corresponsal de Sputnik informó de que más de 1.700 migrantes llevaban varios días reunidos frente a una iglesia del centro de El Paso (Texas) que había alcanzado fácilmente su aforo completo. Según Cabrera, es probable que se liberen más migrantes en las comunidades fronterizas de EEUU debido a problemas de capacidad si las llegadas de migrantes continúan intensificándose.Agrega que decenas de miles de migrantes esperan en México para cruzar la frontera con Estados Unidos después del 11 de mayo. Los medios locales informaron, citando datos del Gobierno estadounidense, de que se esperan entre 11.000 y 13.000 migrantes.Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ayudan a los migrantes también agotan sus recursos, añadió Cabrera. "Normalmente, nuestra válvula de escape son las ONG, así que me imagino que si nosotros estamos a tope, ellos también", dijo Cabrera.Cabrera espera que los migrantes que ya han hecho el viaje a la frontera entre EEUU y México sigan intentando infiltrarse ilegalmente a Estados Unidos, independientemente de cualquier política que el Gobierno de Biden imponga para disuadirlos; sin embargo, hizo hincapié en que la actual crisis fronteriza solo puede ser solucionada por el Congreso.El 10 de mayo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que el país norteamericano había ultimado una norma que impondrá consecuencias más duras a los migrantes que entren ilegalmente en Estados Unidos. La norma presupone que quienes no utilicen vías legales para entrar en EEUU no tienen derecho a asilo y autoriza la deportación de los migrantes que no demuestren un temor razonable a ser perseguidos en su país.Los migrantes que no aleguen temor a ser perseguidos serán deportados inmediatamente, y los que sí lo aleguen se encontrarán con un umbral más alto en virtud de la nueva norma de asilo, a menos que hayan accedido a vías legales o solicitado ayuda en otro país y se les haya denegado.Además, después de que se levante el Título 42, los migrantes seguirán enfrentándose a consecuencias por cruzar ilegalmente a Estados Unidos en virtud de una autoridad conocida como Título 8, que somete a los migrantes a una prohibición de reingreso en Estados Unidos de al menos cinco años, y pueden enfrentarse a un proceso penal si intentan llegar ilegalmente de nuevo.El ex jefe de sector de la Patrulla Fronteriza de EEUU, Víctor Manjarrez, también declaró a Sputnik que espera que aumente el número de migrantes.Según Manjarrez, el Gobierno de Biden tardará algún tiempo en invertir la tendencia de la actual oleada de migrantes en la frontera. Añadió que no se debe esperar que los que se dirigen a Estados Unidos den marcha atrás después de haber sufrido ya penurias y haber renunciado a todo lo que tenían para hacer el viaje al país norteamericano."Algunos de los puntos más bajos de la inmigración ilegal se han producido cuando ha habido un fuerte elemento disuasorio, algún tipo de consecuencia por cruzar ilegalmente. (...) Se empieza con eso. No es la cura, pero es un comienzo para empezar a ralentizar el flujo lo suficiente como para poder gestionarlo", señaló Manjarrez.El 8 de mayo, el jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Raúl Ortiz, declaró que en los últimos tres días se había detenido a más de 26.000 migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Más de 10.300 migrantes cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México el 9 de mayo, informaron los medios estadounidenses.El congresista estadounidense Tony Gonzales afirmó que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, le informó de que la Casa Blanca está ignorando sus llamadas de alerta sobre un grupo de 80.000 migrantes que se dirigen a Estados Unidos ante el fin del Título 42.Bajo el Gobierno actual ha llegado a la frontera sur de EEUU una cifra récord de migrantes, que batió dos récords consecutivos en 2021 y 2022, superando los 2,3 millones de personas. En el año fiscal 2023, las autoridades estadounidenses afirmaron haber encontrado a más de 1,2 millones de migrantes. Fox News y otros medios revelaron que el número de inmigrantes ilegales que han entrado en el país desde que Biden asumió el cargo ya superó los seis millones.

