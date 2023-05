https://sputniknews.lat/20230511/rusia-estudia-el-armamento-de-occidente-usado-por-ucrania-durante-la-operacion-militar-1139315561.html

Rusia estudia el armamento de Occidente usado por Ucrania durante la operación militar

BELGRADO (Sputnik) – Rusia estudia las armas de fabricación occidental que usa Ucrania en el conflicto armado, comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 11.05.2023, Sputnik Mundo

"En Occidente hay buen armamento, pero también hay malo, que no se corresponde con las condiciones de allá. También hay armas muy peligrosas y armas de alta tecnología. Las estudiamos todas", dijo en una entrevista con el canal de televisión ATV de la República de Bosnia y Herzegovina. Peskov comentó que es muy difícil comparar el potencial militar de Rusia y el de Ucrania. "¿Por qué los rusos avanzan tan lentamente? Porque Rusia no está librando una guerra. Librar una guerra es una cosa distinta por completo, es la destrucción total de la infraestructura, de las ciudades... Eso no lo hacemos, tratamos de preservar la infraestructura y la vida de las personas", explicó el portavoz del Kremlin. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia envió a los países de la OTAN una nota sobre los suministros de armas para Ucrania, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas a Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas de Rusia. Lavrov dijo asimismo que EEUU y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania, tanto al suministrarle armas como al preparar a sus militares en los territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

