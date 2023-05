"Sin EEUU, México estaría comiendo alimento para gato": senador republicano levanta polémica | Video

https://sputniknews.lat/20230511/sin-eeuu-mexico-estaria-comiendo-alimento-para-gato-un-senador-republicano-levanta-polemica-1139350622.html

Durante la comparecencia de la directora de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés), Anne Milgram, en el Senado de Estados... 11.05.2023, Sputnik Mundo

Luego de cuestionar a la jefa de la DEA sobre si la Administración Biden estaría dispuesta a colaborar militarmente con México para poder hacer frente al crimen organizado, el republicano aseguró que, si no fuera por la economía estadounidense, los mexicanos estarían comiendo alimento para gato.Dada la supuesta dependencia económica de México hacia Estados Unidos planteada por el republicano, Kennedy le cuestionó a Milgram por qué el Gobierno de Biden no presiona al presidente López Obrador para hacer "un trato que no podrá rechazar" para que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan entrar a territorio mexicano. "¿Por qué no hacen eso?", preguntó.México responde: "Es un hombre ignorante y diminuto"Tras los dichos de este legislador republicano por Luisiana, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, consideró que Kennedy que el legislador estadounidense es una persona racista, ignorante y para nada bienvenida en el país latinoamericano.Ebrard también indicó que, a pesar de que es una fracción minoritaria y "electorera" de los republicanos la que se dedica a señalar y ofender a México, las autoridades del país latinoamericano defenderán su soberanía en todos los foros, incluyendo el Senado de Estados Unidos si se requiere. "Para información del senador, antes de la fundación de Estados Unidos, en México florecieron civilizaciones, como la civilización maya que desarrolló el cero y que llegó a las mismas conclusiones que Galileo Galilei mil años antes", recordó el canciller mexicano. "Entonces, a nosotros no nos ofende, solamente subraya lo ignorante y pequeño que es y no va a tener ningún éxito porque Estados Unidos necesita a México, México es el principal exportador a Estados Unidos, es el país más leal, el mejor aliado que tiene. Entonces es un hombre ignorante y diminuto", finalizó.

