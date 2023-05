https://sputniknews.lat/20230511/trump-critica-la-venta-de-armas-a-ucrania-1139317395.html

Trump critica la venta de armas a Ucrania

Trump critica la venta de armas a Ucrania

Estados Unidos ha suministrado a Ucrania demasiadas armas y municiones que necesita por sí misma, declaró el expresidente estadounidense Donald Trump a CNN. 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T08:06+0000

2023-05-11T08:06+0000

2023-05-11T08:09+0000

defensa

donald trump

ucrania

otan

eeuu

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139317688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bbee859893ca0cb8ef13d30050da60f.jpg

Trump reiteró que si es reelegido resolverá el conflicto en 24 horas.Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó.Refiriéndose al papel del presidente ruso, Vladímir Putin, en lo que está ocurriendo, Trump destacó que una discusión de este tipo ahora solo podría dificultar un acuerdo en Ucrania.Moscú envió una nota a los países de la OTAN el año pasado por las entregas de armas a las autoridades de Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó que cualquier cargamento bélico para Ucrania sería un objetivo legítimo para el Ejército ruso.En sus palabras, Estados Unidos y la alianza están directamente implicados en el conflicto, no solo mediante la transferencia de armas, sino también mediante la formación de personal en el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Su objetivo es proteger a las personas que habían sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. El mandatario ruso señaló que la operación militar especial era una medida forzosa, Rusia "no tenía ninguna posibilidad de hacer otra cosa, se crearon riesgos de seguridad tales que era imposible reaccionar por otros medios".De acuerdo con Putin, Rusia lleva 30 años intentando llegar a un acuerdo con la OTAN sobre los principios de seguridad en Europa, pero en respuesta se ha enfrentado a engaños cínicos y mentiras, o a intentos de presión y chantaje, mientras que la alianza, a pesar de las protestas de Moscú, no deja de expandirse y acercarse a la frontera rusa.

https://sputniknews.lat/20230511/rusia-estudia-el-armamento-de-occidente-usado-por-ucrania-durante-la-operacion-militar-1139315561.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, ucrania, otan, eeuu, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, 🛡️ zonas de conflicto