https://sputniknews.lat/20230511/un-juez-ordena-investigar-la-responsabilidad-de-lopez-gatell-en-las-muertes-por-covid-19-en-mexico-1139313965.html

Un juez ordena investigar la responsabilidad de López-Gatell en las muertes por COVID-19 en México

Un juez ordena investigar la responsabilidad de López-Gatell en las muertes por COVID-19 en México

La decisión llega un día después de que el subsecretario de Salud informó del fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T04:36+0000

2023-05-11T04:36+0000

2023-05-11T04:36+0000

américa latina

hugo lópez-gatell ramírez

covid-19

méxico

organización mundial de la salud

💗 salud

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109111/59/1091115921_0:204:2401:1555_1920x0_80_0_0_ffcba859aacc3f36676993644d6c81fa.jpg

En un comunicado dado a conocer este miércoles 10 de mayo por el despacho de abogados Coello Trejo y Asociados, del litigante Javier Coello Trejo, se indicó que un juez federal mexicano ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, y otros funcionarios "por no cumplir con su deber de velar por el cuidado de los ciudadanos" durante la emergencia sanitaria extendida en el país latinoamericano y el mundo en sus puntos más graves entre 2020 y 2021.De acuerdo al despacho, los funcionarios de la dependencia federal no cumplieron con sus obligaciones, "teniendo un resultado material desastroso que ocasionó la muerte de miles de mexicanos" durante la pandemia del coronavirus.En ese sentido, el despacho, que representa a la familia del ciudadano Felipe Jiménez Pérez, quien falleció a causa del virus, explicó que la FGR inicialmente rechazó investigar su muerte, al considerar que no se cometió un delito, decisión que fue impugnada por los familiares de la víctima.Ahora, explica el comunicado, el juez Arturo Medel ha derogado esa solución, por lo que ha abierto una carpeta de investigación contra López-Gatell y otros colaboradores por su actuación durante la pandemia.El despacho asegura que buscará justicia de las "víctimas indirectas que por falta de deber de cuidado, negligencia, falsos informes dados a la población y haber ocultado ante la nación la realidad de lo que esta epidemia causaría".Si bien López-Gatell nunca fue el secretario de Salud, el Gobierno de López-Obrador lo convirtió en el responsable de la gestión de la pandemia, y fue el encargado de encabezar las conferencias vespertinas sobre el coronavirus, que se iniciaron en enero del 2020 hasta junio del año siguiente.De hecho, todos los elogios y las críticas sobre el manejo de la pandemia eran dirigidos hacia López-Gatell y no a su superior, el secretario de Salud, Jorge Alcocer.Si bien México fue el primer país de América Latina en comenzar a vacunar contra el coronavirus y uno de los primeros del mundo en iniciar la campaña de inoculación, en diciembre del 2020, la gestión de López Obrador provocó muchas críticas. Muchos de los cuestionamientos se enfocaron en la falta de obligatoriedad de las máscaras, así como también en el dramático número de muertos oficiales por COVID-19, que superan los 330.000, una de las cifras más altas de todos los países del mundo afectados por la pandemia.El pasado martes 9 de mayo, el propio subsecretario López-Gatell fue el encargado de anunciar el fin de la emergencia sanitaria del COVID-19 en México, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera lo mismo."El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original, de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria” dijo en la conferencia mañanera de este martes el funcionario de salud, explicando que la decisión se tomó porque México ya que cuenta con las condiciones de la OMS en cuanto anticuerpos contra el SARS-Cov2.

https://sputniknews.lat/20230503/patria-la-vacuna-contra-el-covid-19-hecha-en-mexico-ya-esta-lista-para-usarse-como-refuerzo-1138968533.html

https://sputniknews.lat/20230423/el-presidente-de-mexico-reporta-un-nuevo-contagio-de-covid-19-no-es-grave-1138544633.html

https://sputniknews.lat/20230509/mexico-declara-el-fin-de-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-1139242806.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hugo lópez-gatell ramírez, covid-19, méxico, organización mundial de la salud, 💗 salud, andrés manuel lópez obrador