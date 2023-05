https://sputniknews.lat/20230512/descontrol-inflacionario-en-argentina-no-hay-controles-no-hay-nada-y-hacen-lo-que-quieren-1139407089.html

Descontrol inflacionario en Argentina: "No hay controles, no hay nada y hacen lo que quieren"

Descontrol inflacionario en Argentina: "No hay controles, no hay nada y hacen lo que quieren"

La inflación en Argentina sigue espiralizándose y preocupando a la población porque está fuera de control y el Gobierno no muestra señales de que aplicará políticas efectivas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que la inflación en abril fue del 8,4%, lo que elevó el índice interanual a 108,8%, el más alto desde 1991.El rubro de prendas de vestir y calzado fue el que más subió, ya que promedió un 10,8%, seguido del de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una suba del 10,1% y que acumuló un alza de 115% en el último año.Este dato ya había sido anticipado por el presidente Alberto Fernandez por la mañana del viernes 12 en una entrevista, en la que dijo que "no es lo que queremos". También sostuvo que hay una "inflación psicológica" que no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante".Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo en la provincia de Buenos Aires, habló en Cara o Ceca y se mostró alarmado por el impacto que este índice tendrá en sus productos. "Este número cambia todo. Los proveedores, que semana a semana nos aumentaban 3,5%, no sé cómo van a seguir el lunes". A su vez, Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías en CABA alertó que "el consumo de carne vacuna cada vez está más bajo" y que "el pollo también subió a niveles altos". Además, afirmó que hay comerciantes que especulan, en consonancia con los dichos del presidente: "no hay controles, no hay nada y hacen lo que quieren".Williams presentó críticas a los programas de control de precios. "Hay que fijarse donde sale el producto. La carne se paga cara por el precio que le ponen en el mercado de hacienda. Ahí tiene que estar el control. El consumidor lamentablemente tiene que pagar lo que le dicen porque tiene que comer".Guillermo Lasso entre las cuerdasLa Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de continuar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado por la oposición de malversación de fondos públicos. De esta manera, podría enfrentarse a la destitución este mismo mes de mayo.Los legisladores aprobaron la resolución con 88 votos a favor de 116, superando así la mitad más uno requerida para sacarla adelante. Otros 23 votaron en contra y cinco se abstuvieron.Santiago Basabe, analista político ecuatoriano, analizó la problemática en Cara o Ceca. "Parece que no existen los votos para la destitución de Lasso. Se requieren 92 votos y los que existieron para continuar con el proceso fueron 88. Al menos, faltarían al menos 4. Hay un proceso de negociación intenso de cara a conseguir que no se dé esta destitución. Son momentos de mucha incertidumbre".Por siempre Carlos MugicaEl 11 de Mayo se conmemoró el asesinato del sacerdote Carlos Mugica, fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, en manos de la triple A (organización parapolicial de derecha) en 1974.Hablamos con Ricardo Capelli, Testigo y sobreviviente de aquel ataque. "A Mugica hay que recordarlo todos los días porque su lucha fue continua y realmente pensaba en los problemas de aquellos que más necesitaban y estaban excluídos. Más aún en los momentos que se están viviendo ahora, él está más vigente que nunca".

