Mujer que acusó a Biden de agresión sexual asegura que los medios la han ignorado por "hipocresía"

La escritora estadounidense, Tara Reade, acusó a los medios corporativos de su país ser hipócritas por ignorar su denuncia por agresión sexual en contra del... 12.05.2023, Sputnik Mundo

Carroll recientemente ganó una demanda por difamación contra Trump, luego de que el expresidente estadounidense desestimó la denuncia que la periodista de 79 años hizo en su contra por abuso sexual. El dueño de la red social Truth Social fue hallado culpable tanto de difamación como del abuso, por lo que fue sentenciado a pagar una multa de más de 5 millones de dólares a la víctima. El caso ha sido ampliamente documentado por gran parte de los medios estadounidenses. Sin embargo, el nombre de Tara Reade no figura del mismo modo. Reade conversó con Sputnik sobre los contrastes entre el manejo mediático de la denuncia de Carroll y la que ella hizo contra Biden, en pleno proceso electoral de 2020, cuando lo acusó de agredirla sexualmente en su oficina de Washington DC en 1993 cuando trabajaba para él. La autora tildó a los medios estadounidenses y a algunas activistas del movimiento #MeToo como "hipócritas" al no dar la misma relevancia a su denuncia.Incluso, Reade considera que esto también evidencia que existe una campaña en contra de Donald Trump, por lo que se dijo "enferma de ver esta hipocresía partidista", a la que definió como "dañina y fea"."Sobre todo hay un deseo por la muerte política de Donald Trump. Han tratado de eliminarlo de alguna manera, de cualquier forma, durante años. Esto sienta un precedente de algún modo. Y así como ves a los demócratas y al movimiento #MeToo cómo celebran el veredicto, así me están ignorando. Y eso demuestra su hipocresía", declaró Tara Reade.Reade trabajó para Biden como asistente en el Congreso en 1992 y 1993, y más tarde trabajó en la Universidad Antioch y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle. También ha sido activista y defensora de los derechos de las mujeres.

