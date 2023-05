https://sputniknews.lat/20230512/trabajadores-ferroviarios-de-alemania-convocan-a-huelga--1139349988.html

Trabajadores ferroviarios de Alemania convocan a huelga

Trabajadores ferroviarios de Alemania convocan a huelga

El sindicato ferroviario y de transportes de Alemania (EGV, por sus siglas en alemán) convocó este 11 de mayo a una nueva huelga de 50 horas en demanda de... 12.05.2023, Sputnik Mundo

Ante la falta de avances en las negociaciones con la empresa estatal de ferrocarriles Deutsche Bahn DB, los trabajadores convocaron a huelga para comenzar el próximo 14 de mayo a partir de las 22:00 (hora local de Berlín) y finalizar el 16 a las 00:00 horas, de acuerdo con un comunicado de la EGV."En total vamos a hacer 50 horas de huelga, lo que aumenta considerablemente la presión porque la patronal no nos da otra opción", agregó la dirigente sindical.Los trabajadores ferroviarios exigen un aumento salarial, pero hasta este 11 de mayo no habían alcanzado un acuerdo con la empresa estatal."Especialmente en el sector del transporte de mercancías, la larga huelga tendrá consecuencias notables y, por tanto, también efectos económicos. Deutsche Bahn no parece querer presentar una oferta negociable de motu proprio, evidentemente se necesita una presión considerable. Por eso, ahora estamos fijando un nuevo rumbo", dijo Kristian Loroch, de la dirigencia del EGV."La oferta presentada hasta ahora también es inaceptable, ya que no atiende en absoluto a las reivindicaciones de la EVG. Esto por sí solo es motivo para otra huelga de advertencia", añadió."La participación general en la huelga de advertencia volverá a ser alta, y las consecuencias tendrán su correspondiente alcance", afirmó Ingenschay."Todas las empresas saben que tienen que redoblar sus esfuerzos, pero evidentemente necesitan al menos una huelga más para que esta toma de conciencia cale definitivamente en todos los implicados. En este sentido, ejerceremos la presión necesaria para que se negocien nuestras reivindicaciones", dijo Ingenschay, del comité de negociación de EVG.De acuerdo con medios alemanes, la huelga tendrá severas afectaciones entre el público usuario de la red ferroviaria, al iniciar el domingo, cuando una gran cantidad de personas utiliza el servicio para volver a casa después del fin de semana."La huelga no es un fin en sí mismo para nosotros, aquellos que mejoren sus ofertas de tal manera que sea posible negociar no serán objeto de huelga. Esto también se aplica a DB AG", explicó Loroch.

