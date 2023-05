https://sputniknews.lat/20230513/grilletes-y-ninos-llorando-colombia-denuncia-el-trato-inhumano-a-migrantes-en-eeuu-1139398610.html

Grilletes y niños llorando: Colombia denuncia el "trato inhumano" a migrantes en EEUU

Grilletes y niños llorando: Colombia denuncia el "trato inhumano" a migrantes en EEUU

Más de 300 migrantes colombianos fueron deportados por EEUU a horas del fin del Título 42 y al llegar a Bogotá denunciaron que fueron trasladados "como... 13.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-13T04:35+0000

2023-05-13T04:35+0000

2023-05-13T04:42+0000

américa latina

colombia

eeuu

alejandro mayorkas

bogotá

defensoría del pueblo de colombia

migración

inmigración ilegal

servicio de inmigración y control de aduanas de los estados unidos (ice)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108772/78/1087727839_0:270:2592:1728_1920x0_80_0_0_4bc62662e28dd5ea122e010233d21369.jpg

La ola de deportaciones de migrantes que EEUU aplica desde hace días en el marco del final del denominado Título 42, lo que llevó a 346 migrantes colombianos a regresar a su país luego de recibir tratos considerados abusivos por parte de organismos estadounidenses.Los colombianos fueron no admitidos por el Centro de Procesamiento de Migrantes estadounidense y embarcados en dos vuelos desde Texas hacia el aeropuerto de El Dorado de Bogotá. A su llegada, decenas de migrantes colombianos denunciaron malos tratos y abusos por parte de agentes federales estadounidenses.La gran cantidad de migrantes deportados motivó que la Defensoría del Pueblo de Colombia destinara funcionarios para esperarlos y acompañar su proceso. Allí, la institución se encontró con que muchos de los retornados querían denunciar la forma en que habían sido tratados por instituciones de EEUU."El equipo tiene la misión de recoger las quejas de los retornados relacionadas con posibles vulneraciones a sus derechos. En otras ocasiones, los migrantes han denunciado que son víctimas de tratos inhumanos, falta de información sobre su regreso al país, incluso, que son tratados como delincuentes, ya que en algunos casos son esposados", consignó la Defensoría del Pueblo de Colombia.En efecto, un migrante declaró ante el registro audiovisual de la Delegada de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo que experimentó "una situación bastante bochornosa" en EEUU debido a que "el trato era demasiado inhumano, desde que llegamos hasta que salimos de allá". "Viajamos con mi hija, una menor de edad, y siendo que es menor no nos dejaron verla", contó.Las denuncias también fueron consignadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que, a través de su departamento de Migración, atendió a las familias y denunció en un comunicado público que "persiste el trato indigno a connacionales previo y durante los vuelos".Colombia verificará centros de migrantes en EEUU"Continuaremos las conversaciones con las autoridades hasta que la integridad de los colombianos retornados se pueda garantizar por parte de las autoridades estadounidenses", aseguró Carlos García Manosalva, director de Migración Colombia. El jerarca adelantó que que los consulados colombianos en Houston y Los Ángeles "realizarán visitas a los centros de procesamiento de migrantes para verificar la condición de retención de los ciudadanos colombianos y conocer sus necesidades inmediatas".A pesar de la preocupación del Gobierno colombiano, EEUU mantiene su firmeza en relación a los migrantes que intentan radicarse en el país norteamericano. En una declaración ante medios estadounidenses, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas insistió en desalentar a los eventuales migrantes."A las personas que están pensando en hacer el viaje a nuestra Frontera Sur, sepan esto: los contrabandistas solo se preocupan por las ganancias, no por las personas. No se preocupan por ti ni por tu bienestar. No creas sus mentiras. No arriesgue su vida y los ahorros de toda su vida, solo para ser removido de los Estados Unidos cuando llegue aquí", afirmó.En ese marco, EEUU anunció que creará en Colombia el primer Centro Regional de Procesamiento Migratorio. En entrevista con la emisora colombiana La FM, el embajador colombiano en Washington, Luis Gilberto Murillo, sostuvo que estos centros tendrán como objetivo "asegurar vías legales y ordenadas para la población migrante de las Américas".Murillo indicó que durante el año 2022 alrededor de "150.000 colombianos han ingresado de manera ilegal a EEUU y en 2023 se han contabilizado cerca de 90.000".

https://sputniknews.lat/20230511/eeuu-advierte-de-consecuencias-mas-duras-para-ingresos-ilegales-tras-fin-de-titulo-42-1139337826.html

https://sputniknews.lat/20230510/eeuu-expulso-a-mas-de-28-millones-de-migrantes-desde-marzo-de-2020-mediante-titulo-42-1139305774.html

https://sputniknews.lat/20230511/caos-en-la-frontera-mexicana-no-se-ha-aclarado-el-plan-de-biden-a-los-guardias-1139326147.html

colombia

eeuu

bogotá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, eeuu, alejandro mayorkas, bogotá, defensoría del pueblo de colombia, migración, inmigración ilegal, servicio de inmigración y control de aduanas de los estados unidos (ice)