'Tigre Gente': el niño que soñaba con ser jaguar lucha por su conservación en Bolivia

Se estrenó en el país sudamericano el documental 'Tigre Gente', que muestra el derrotero de los colmillos de jaguar desde la Amazonía boliviana hasta Asia... 13.05.2023, Sputnik Mundo

Elizabeth Unger, exploradora de National Geographic, se contactó con el guardaparques Marcos Uzquiano para realizar un documental en el Parque Nacional Madidi, referido a los intentos de proteger a los jaguares de los cazadores interesados en quitarles sus colmillos para comerciarlos en mercados asiáticos. El resultado fue el documental Tigre Gente, cuyo protagonista, quiera que no, terminó siendo Uzquiano.La investigación que muestra el documental estuvo en algunos momentos a cargo del guardaparques, quien no encontraba voluntad en los organismos del Estado para salvar a los pocos jaguares que quedan en la Amazonía boliviana. Desde 2016, cuando Unger se contactó con Uzquiano, hasta hoy cambió —para bien— la atención que da el Gobierno nacional a la protección de este imponente felino, presente desde el norte de Argentina hasta el sur de Estados Unidos.Sputnik conversó con Uzquiano, quien compartió su experiencia como inesperado protagonista del documental, hasta sus impresiones sobre el estatus de conservación que actualmente tiene el jaguar en la Amazonía.Nacido en el mismo territorio que protege, el guardaparques explicó que el nombre del documental hace referencia a una antigua leyenda amazónica. El tigre gente u hombre-jaguar, que se interna en el monte para cuidar de los suyos y de su espacio vital."Desde niño tenía un sueño: quería ser jaguar", contó a Sputnik Uzquiano, cuya familia es del pueblo Tacana.El guardaparques perdió a su padre a los 5 años. Fue criado por su madre y por su abuela, ambas indígenas tacanas. Recordó que de niño rechazaba la llegada de familias de otras partes de Bolivia para vivir en la zona del parque Madidi. "Era una concepción muy equivocada de niño, pero era muy fuerte mi enamoramiento por la selva y quería que siga así como estaba", se justificó.Uzquiano también explicó que en la Amazonía boliviana al jaguar le dicen "tigre". De la misma manera llaman, en la región de los valles, al puma.Hay tigres y tigresDurante siglos, en varias culturas asiáticas se creyó en las propiedades milagrosas de los dientes de tigre para hacer al hombre más viril. Este y otros factores llevaron a que la especie fuera casi exterminada en ese continente. Una serie de medidas y legislaciones oportunas permitieron a los tigres originales continuar con sus vidas.Pero las prohibiciones en Asia trasladaron el conflicto a América Latina. Según la investigación que respalda al documental, los dientes extraídos a los jaguares terminan en mercados negros de China y Birmania, donde son vendidos como si fueran colmillos de tigre.El trabajo comprometido de Uzquiano permitió juzgar a algunos de estos comerciantes y por consiguiente cómplices en la matanza de estos felinos, los cuales también tienen que enfrentar otras amenazas como la deforestación y la caza de animales silvestres que constituyen su alimento.En este sentido, Tigre Gente retrata "las actividades de los guardaparques en vivo. No fue preparado ni guionado en absoluto, porque se trataba de hacer seguimiento a nuestros patrullajes y acciones coordinadas con la Policía y la población local".Uzquiano contó que hubo algunas incomodidades al principio entre los guardaparques porque "tener cámaras y equipos de filmación siguiendo las acciones de cerca te ponían tenso. Pero pensábamos que también era una oportunidad, porque queríamos mostrar la problemática del tráfico de colmillos", además de difundir la imponente presencia del parque Madidi, de 1,8 millones de hectáreas en el norte del departamento de La Paz.Dificultades en el paraísoEl guardaparques mencionó "las limitaciones que teníamos para hacer el trabajo, básicamente por falta de presupuesto, equipos, vehículos y apoyo institucional por parte del Estado".Cuando se inició el tráfico de colmillos, a principios de los años 2000, "era una problemática nueva para la zona. Muchas veces jueces y fiscales dejaban en segundo plano apoyar nuestras actividades".Ante la falta de funcionarios policiales, Uzquiano en ocasiones tuvo que actuar por su cuenta para detener a los traficantes en el territorio."Una de las escenas [del documental] me muestra con otro guardaparque cumpliendo funciones de policía, haciendo la aprehensión de una sospechosa, llevándola ante los policías, quienes nos habían dicho que nosotros hiciéramos la intervención".A partir del esfuerzo de los guardaparques "se logra dar este golpe que se ve en el documental, con el megaoperativo en Santa Cruz", en el oriente boliviano.Las investigaciones iniciadas en el Madidi llevaron a la realización de un allanamiento en la ciudad de Santa Cruz, en 2018, donde dos ciudadanos de China fueron encontrados en posesión ilegal de 185 colmillos de jaguar, ocho molares, tres pieles y dos garras de la misma especie, una garra de pejichi (armadillo gigante) y dos colas de cascabel, entre otras piezas. Estas personas fueron condenadas a pasar tres y cuatro años en prisión.Para Uzquiano, representan la pequeña punta de un iceberg que pasa desapercibido, pero que deja al borde de la extinción a los jaguares.Pero comentó que aún siguen las ofertas de colmillos por internet. Así como se trafican dientes de esta especie en Bolivia, lo mismo ocurre en otros países de la región."El problema sigue por debajo. Se ha mimetizado porque antes había oferta directa, sin ningún tipo de cuidado, por televisión y radio. Hoy día actúan de otra forma, quieren ser invisibles", explicó.Contras de ser jaguar"El tráfico de colmillos es una de las múltiples amenazas que afronta esta especie. La deforestación, el avance de la frontera agrícola, agropecuaria y ganadera son amenazas grandes, porque están relacionadas con la pérdida de hábitats del jaguar", explicó Uzquiano.Todo eso, sumado a la caza por parte de humanos de aquellos animales que son sus habituales presas, "obliga a los jaguares a buscar alimento en estancias ganaderas y comunidades".Por ello, "si la gente ve que la cabeza del jaguar tiene un precio, pues lo va a perseguir. Por otro lado, los incendios forestales y la minería ilegal presentan un panorama complejo que amerita un abordaje de Bolivia y los países de la región", evaluó el guardaparques.Según Uzquiano, en el continente viven alrededor de 64.000 jaguares. En Bolivia habría 10.000, de los cuales 500 viven en el Madidi. No se puede determinar ni la población total de estos felinos, mucho menos la cantidad asesinada para quitarles sus colmillos.El Gobierno boliviano logró incautar 1.000 colmillos. Si se calculan cuatro de estos dientes por cabeza, serían 250 jaguares asesinados: "Pero son solamente los casos detectados. No sabemos cuántos han pasado por debajo. Es mucho más el daño cometido y que se sigue cometiendo", diagnosticó el guardaparques.La muerte de un jaguarEl guardaparques tiene un recuerdo imborrable, de cuando tenía 8 años y acompañó a su mamá con sus hermanos a la cosecha de la castaña amazónica, la cual representa una importante fuente de ingresos en gran parte de las familias indígenas.En el monte, Uzquiano y su pequeño hermano se encontraron a un jaguar. "Hemos escapado porque pensamos que nos perseguía. Al llegar al campamento, un trabajador disparó al tigre y lo mató".El niño Uzquiano quedó marcado por ese hecho. "Creí que fue mi culpa que mataran al jaguar".

2023

